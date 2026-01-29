Audi biedt volop keuze uit voorraadmodellen A1 en Q2

Einde van een tijdperk voor de Audi A1 en Q2

Audi neemt afscheid van de A1 en Q2. Na vijftien jaar A1 en negen jaar Q2 komt er voor beide modellen een einde aan een tijdperk. Tegelijkertijd biedt Audi momenteel een extra uitgebreide selectie voorraadmodellen van de A1 en Q2. Met behulp van de configurator op Audi.nl helpt Audi kopers binnen enkele muisklikken de perfecte auto uit voorraad te vinden, voor wie nog snel in één van deze modellen de weg op wil.

Jarenlang hebben de Audi A1 en Q2 nadrukkelijk hun stempel gedrukt op de Nederlandse Audi-verkopen. De Audi A1 debuteerde in 2010 in ons land en in vijftien jaar tijd werden ruim 28.000 exemplaren verkocht van de compacte hatchback, die jarenlang de entree vormde tot het merk Audi. In 2016 maakte de Audi Q2 zijn opwachting in ons land. In een periode van negen jaar vond de praktische SUV hier bijna 10.000 eigenaren.

Ruim aanbod op voorraad

Ondanks dat het doek nu definitief valt voor deze twee compacte modellen, is er dankzij het riante aanbod aan voorraadmodellen voorlopig zeker nog een nieuwe A1 of Q2 te vinden die qua uitrusting, looks en prestaties helemaal voldoet aan individuele voorkeuren. Met de configurator op Audi.nl staat één van deze modellen, of een andere Audi uit voorraad, nu in een handomdraai op het scherm.

Binnen het ruime aanbod wordt via een groot aantal selectie-opties – zoals de keuze voor de motor, het uitrustingsniveau, de kleur, een prijsindicatie en zelfs specifieke features – direct duidelijk welke modellen in Nederland voorradig zijn en aan de criteria voldoen. Vervolgens koppelt Audi.nl de koper en geselecteerde auto automatisch aan de betreffende dealer om de koop te beklinken, onder het motto ‘Snel beslissen = snel rijden’.