Porsche start productie van de Cayenne Electric en versterkt batterijexpertise

De Porsche Cayenne Electric beleefde half november 2025 zijn wereldpremière. Ook de productie in Bratislava is reeds gestart – op één lijn met de modellen met verbrandingsmotoren en hybride aandrijvingen.

Deze flexibele productie stelt Porsche in staat snel te reageren op veranderingen in de markt. Om de eigen batterijexpertise doelgericht verder uit te breiden, vertrouwt de sportwagenfabrikant voor de Porsche Cayenne Electric ook op volledig in eigen huis ontwikkelde batterijmodules. Deze worden vervaardigd in de Porsche Smart Battery Shop in Horná Streda – gelegen op ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Bratislava.

In vele opzichten verlegt de nieuwe Porsche Cayenne Electric de grenzen. Met een vermogen tot 850 kW (1.156 pk) is de topversie, de Porsche Cayenne Turbo Electric, het krachtigste Porsche productiemodel aller tijden. De nieuwe generatie maakt ook indruk met het grootste schermoppervlak in een Porsche tot nu toe en een hoge reactiesnelheid van het Porsche Communication Management (PCM). Daarnaast is de Porsche Cayenne nog nooit zo uitgebreid te personaliseren geweest.

Ook op het gebied van productie slaat Porsche nieuwe wegen in. “Met de Porsche Cayenne Electric vertalen we het DNA van Porsche stevig naar de toekomst – met onze in eigen huis ontwikkelde batterijmodules, het hoogste niveau van productiekwaliteit en een productielijn die verbrandingsmotoren, hybride systemen en elektrische aandrijflijnen naadloos combineert” zegt Albrecht Reimold, lid van de Raad van Bestuur voor Productie en Logistiek bij Porsche AG. “Dit geeft ons de flexibiliteit die we nodig hebben om betrouwbaar de hoogste kwaliteit en state-of-the-art technologie te leveren en te voldoen aan individuele klantwensen voor elke markt wereldwijd.”

Batterijexpertise als strategische sleutel

Samen met Porsche Werkzeugbau heeft Porsche de Porsche Smart Battery Shop in Horná Streda opgezet, een hypermoderne productielocatie voor de volgende generatie batterijmodules. De nauwe integratie met Porsche Toolmaking was een belangrijke succesfactor: competenties uit de prototypebouw konden naadloos worden overgedragen naar serieproductie. In een nauwkeurig gecontroleerd proces bestaande uit celvoorbereiding, stapelen, laserlassen, schuimen, integratie van koelplaten en end-of-line testing, worden de modules onder volledige kwaliteitscontrole vervaardigd.

“Met de Porsche Smart Battery Shop bundelen we tientallen jaren industrialisatie ervaring met state-of-the-art batterijtechnologie – van celverwerking tot volledig geautomatiseerde end-of-line testing,” zegt Markus Kreutel, directeur bij Porsche Werkzeugbau. “Deze end-to-end verticale integratie geeft Porsche controle over de kwaliteit, precisie en schaalbaarheid van een sleuteltechnologie die onze toekomst aanzienlijk zal vormen.”

Topprestaties beginnen in de batterij

Met een bruto energie-inhoud van 113 kWh, een hoge energiedichtheid en grote pouch cellen, maakt de functie-geïntegreerde hoogvoltaccu van de elektrische Porsche Cayenne een actieradius van meer dan 600 kilometer mogelijk en ondersteunt deze 800 volt snelladen. Dubbelzijdige koeling is een wereldprimeur: twee koelplaten koelen of verwarmen de hoogvoltaccu naar behoefte van boven en van onderen. Hierdoor wordt het optimale temperatuurvenster effectiever bereikt.

Één fabriek, drie Porsche aandrijvingen, één kwaliteitsstandaard

Voor de productie van de elektrische SUV is de fabriek van de Volkswagen Groep in het district Devínska Nová Ves uitgebreid. Het hart van de vernieuwingen wordt gevormd door een nieuwe platformhal. Dit is de geboorteplaats van elke Porsche Cayenne Electric: hier wordt het skateboard-achtige chassis opgezet, waarna in de volgende stappen de zijpanelen, het dak, de portieren, de motorkap en de achterklep worden toegevoegd. Deze carrosseriedelen zijn afkomstig uit de perserij. Met een vrijwel volledig geautomatiseerde persstraat is dit een van de modernste perserijen van Europa.

Om een naadloze samenwerking te garanderen, is een kleine groep medewerkers van Porsche AG permanent aanwezig in de fabriek in Bratislava. Zij pakken actuele uitdagingen direct op, brengen deze in de Porsche organisatie in en zorgen zo voor een snelle uitwisseling in de dynamische omgeving van de opstart van een nieuw voertuig. Porsche noemt dit het zogenaamde resident model.