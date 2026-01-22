Leren van data: Volkswagen Groep lanceert initiatief voor veiliger verkeer

Volkswagen Groep-merken streven naar verdere optimalisatie van rijhulpsystemen met sensor- en beelddata van klantenauto’s en praktijksituaties

Toestemming van klanten is een fundamentele voorwaarde

Geplande uitrol vanaf januari 2026 in ongeveer 40 Europese landen

De Volkswagen Groep maakt zich sterk om de veiligheid voor alle weggebruikers in heel Europa verder te verbeteren. Voortbouwend op succesvolle ervaringen in Duitsland wil de Groep het gebruik van sensor- en beelddata van klantenauto’s uitbreiden naar ongeveer veertig Europese landen, waaronder Nederland. Het doel is om rijhulpsystemen en geautomatiseerde rijfuncties continu te optimaliseren met behulp van data uit verkeerssituaties die zich in de praktijk voordoen. De uitrol staat gepland om in januari 2026 te starten met de personenwagenmodellen van Volkswagen, gevolgd door CUPRA, Škoda, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi en Porsche.

Klanten profiteren via software-updates voor hun auto van deze verbeteringen. De continue updates van de rijfuncties verhogen het comfort en leveren een positieve bijdrage aan de algehele verkeersveiligheid. Toestemming van klanten is vereist, uiteraard in volledige overeenstemming met alle nationale en Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Wijsheid van de massa

Het omvangrijke wagenpark van de Volkswagen Groep draagt nu al bij aan een verbeterde verkeersveiligheid. De auto’s gebruiken onder andere geanonimiseerde data om hoge-resolutiekaarten te genereren. Dit helpt de auto’s bijvoorbeeld om rijstrookgeleiding te behouden op wegen zonder rijstrookmarkeringen. Ook maakt het nauwkeurige aanbevelingen en waarschuwingen voor gevaren mogelijk, die verder kunnen worden verfijnd door lokale weersomstandigheden. Deze ‘wijsheid van de massa’ maakt het verkeer nu al veiliger voor iedereen.

Echte praktijksituaties zijn beter

Om de rijhulpsystemen steeds verder te verbeteren, streven de engineers van de Volkswagen Groep er nu naar om data van echte rijsituaties te gebruiken. Deze gegevens zijn veel praktischer dan tests met prototypen of simulaties. Het doel is om rijassistentiefuncties zo te ontwerpen dat klanten ze als effectief ervaren en ze idealiter altijd ingeschakeld houden. Actieve systemen vergroten niet alleen de veiligheid voor de bestuurders zelf, maar ook die van alle weggebruikers om hen heen.

Specifieke data-overdracht alleen in speciale situaties

Voor hun werk richten de engineers zich op specifieke scenario’s waarin bestuurdersassistentiesystemen bijzonder nuttig zijn. Dit kunnen verkeerssituaties zijn met fietsers en voetgangers, zoals op een kruispunt bij een basisschool, of drukke en complexe parkeerplaatsen bij supermarkten.

Data-overdracht kan worden geactiveerd via de noodremassistent, volledig handmatig remmen en plotselinge uitwijkmanoeuvres. Bepaalde sensor-, functie- en beeldgegevens zijn in deze gevallen bijzonder relevant. Hieronder vallen camerabeelden van de omgeving van de auto en detectieresultaten van de omgevingssensoren, maar ook de rijrichting, snelheid en stuurhoek. Informatie over het weer, zicht en lichtomstandigheden speelt eveneens een belangrijke rol. Een illustratief voorbeeld: de auto moet bewegingen bij voetgangersoversteekplaatsen en trottoirs zo nauwkeurig mogelijk analyseren. Als de camera voetgangers detecteert die naar de straat toe lopen – bijvoorbeeld spelende kinderen – kan de auto proactief remdruk opbouwen om in noodgevallen nog sneller te kunnen remmen.

Voor het gebruik van de gegevens vindt overigens geen continue data-overdracht plaats. Toestemming van de klant is de basisvoorwaarde voor de overdracht en verwerking van data. Deze toestemming kan via verschillende kanalen worden gegeven en wordt door elk merk afzonderlijk geïmplementeerd – bijvoorbeeld als optie in het klantprofiel. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Voor meer informatie over de data privacy policy van Volkswagen: Volkswagen Privacy Portal .

Data-overdracht kan ook betrekking hebben op voetgangers en fietsers

Bij het verzamelen en verzenden van data kunnen ook andere voertuigen of weggebruikers worden betrokken, zoals voetgangers en fietsers in de directe omgeving. Dit is essentieel omdat camerasystemen objecten en mensen visueel nauwkeurig moeten classificeren, zelfs onder moeilijke omstandigheden, en complexe verkeerssituaties correct moeten beoordelen.

Uiteraard worden alle regels voor gegevensbescherming strikt nageleefd. Individuele informatie over mensen in de verkeerssituatie is daarbij niet relevant.

Geïnteresseerden kunnen de voorwaarden en privacyverklaringen voor elk merk op de respectievelijke implementatiedatum bekijken op de nationale websites van de betreffende merken en daar desgewenst meer informatie opvragen.