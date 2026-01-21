Porsche als meest succesvolle fabrikant van start in de 24 uur van Daytona

In de aanloop naar de openingsronde van het nieuwe seizoen van het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship blikt Porsche terug op zijn succesvolle historie in Daytona. Met twintig overall overwinningen, vier aanvullende zeges als motorfabrikant en een speciale triomf in 1959 is Porsche verreweg de meest succesvolle autofabrikant in Daytona. Aanvullend komen daar nog eens meer dan veertig klasse-overwinningen bij tijdens de beroemde 24-uurs klassieker. Op 24 januari wil het fabrieksteam van Porsche Penske Motorsport een nieuw hoofdstuk toevoegen aan dit succesverhaal.

Porsche schrijft al 75 jaar autosportgeschiedenis. De 24 uur van Le Mans in 1951 wordt beschouwd als het eerste wapenfeit, toen een in de fabriek geprepareerde Porsche 356 SL in handen van een klantenteam een klasse-overwinning behaalde. De zegetocht van Porsche in Daytona begon slechts een paar jaar later, op 5 april 1959. Minder dan twee maanden na de officiële opening van de indrukwekkende Daytona International Speedway organiseerde de United States Auto Club (USAC) voor het eerst een sportwagenrace. Toen al bestond de lay-out uit een combinatie van de NASCAR ‘oval’ en de ‘infield road course’. De kampioenschapsrace, die oorspronkelijk gepland stond voor meer dan 1.000 kilometer, werd na zes uur gestaakt vanwege het vallen van de avond. De winnaars kwamen uit Argentinië én ze raceten in een Porsche: Roberto Mieres en Antonio von Döry behaalden de overwinning in een 718 RSK, vóór de Porsche van de Amerikanen Bob Said en Art Bunker. Omdat er een andere organisatie bij betrokken was, komt deze race niet voor in de officiële IMSA-statistieken.

De jaren ‘60: dubbel feest voor de Porsche winnaars

De officiële Daytona-geschiedenis van IMSA begon in 1962, hoewel de kampioenschapsronde op dat moment nog geen 24-uursrace was. In dat jaar en het daaropvolgende seizoen duurde het sportwagenevenement drie uur, voordat het in de volgende twee jaar werd uitgebreid naar een afstand van 2.000 kilometer. In het seizoen van 1966 raceten de auto’s voor het eerst twee keer rond de klok in Daytona. Porsche hoefde slechts tot 4 februari 1968 te wachten op zijn eerste overall overwinning. Een 907 LH, ingeschreven door het fabrieksteam van Porsche System Engineering, kwam met een overweldigende voorsprong over de finish, gevolgd door twee identieke zusterauto’s. Een merkwaardig detail: op instructie van de toenmalige Porsche-racedirecteur Huschke von Hanstein bestuurden de fabriekscoureurs Jo Siffert, Rolf Stommelen en Hans Herrmann om beurten ook de leidende nr. 54 van Vic Elford en Jochen Neerpasch gedurende vijf ronden elk in de slotfase, wat betekende dat het trio ook officieel als winnaar van de race werd geclassificeerd. Siffert en Herrmann stonden ook een tweede keer op het podium als runners-up.

De wilde jaren ‘70: winst voor de Porsche 917

Aan het begin van de jaren zeventig waren de Porsche 917 KH racers van John Wyer Engineering de maatstaf. De bliksemsnelle raceauto’s uit Weissach wonnen in 1970 en 1971 de 24 uur van Daytona in de legendarische Gulf-kleurstelling en streden spannende gevechten met Ferrari. Na een zesuursrace in 1972 vierde Porsche het jaar daarop nog een triomf: in 1973 versloeg de Porsche 911 Carrera RSR van Daytona recordwinnaar Hurley Haywood en zijn perfect op elkaar ingespeelde partner en Brumos-baas Peter Gregg de sterke concurrentie. Het was de eerste overwinning voor het legendarische Brumos Porsche team, dat de geschiedenis van Daytona als geen ander vorm gaf. Er volgden in 1975 en 1977 nog meer 911 Carrera RSR overwinningen. Daarna begon een ongeëvenaarde zegereeks die tot 1987 voortduurde. Aanvankelijk met afgeleiden van de 935, gevolgd door de 962 en alleen onderbroken door een overwinning in maart 1984, zij het aangedreven door een Porsche motor.

“De Porsche engineers hadden destijds altijd een innovatief antwoord op elke uitdaging”, herinnert Hurley Haywood, vijfvoudig overall winnaar van de 24 uur van Daytona, zich. Hij noemt de 962 als voorbeeld: “Die auto was het antwoord op het feit dat IMSA de Porsche 956 niet toestond in Noord-Amerika omdat de voeten van de bestuurder vóór de vooras zaten. Porsche verplaatste de zitpositie van de 962 simpelweg verder naar achteren en verlengde de wielbasis, en daarmee was één van de meest succesvolle raceauto’s aller tijden geboren.”

Rond de millenniumwisseling: sensationele overall zege voor de 911

Van 1985 tot en met 1991 reden de winnaars met de Porsche 962 met de extra aanduiding ‘IMSA’. Deze successen zetten samen met de triomf van de Kremer K8 met Porsche krachtbron achterin het prachtige Daytona-verhaal van Porsche voort tot in de late jaren tachtig en negentig. Een tot op de dag van vandaag bijna ongelooflijk hoogtepunt volgde in 2003, toen de Porsche 911 GT3 RS het opnam tegen de nominaal superieure Daytona Prototypes van de topklasse en de overall zege behaalden.

De Amerikanen Kevin Buckler en Michael Schrom deelden de 911 van The Racer’s Group met de huidige Porsche merkambassadeurs Timo Bernhard en Jörg Bergmeister. “We hadden al vroeg in de race een voorsprong van een paar ronden opgebouwd, maar bij lange na niet genoeg om te kunnen ontspannen en de auto naar huis te sturen. Integendeel: we bevonden ons in een situatie die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Een GT-auto op koers voor de overall overwinning? Eigenlijk ondenkbaar”, herinnert Bergmeister zich. “Tijdens de nacht hadden we in de pits een gesprek in de trant van ‘Ongelooflijk, maar dit kan echt gebeuren’! Op dat moment veranderde ons aanvankelijke ongeloof in een concreet – en uiteindelijk succesvol – plan”, voegt Bernhard toe.

Porsche 963 als benchmark: derde opeenvolgende Daytona-overwinning in 2026?

In het lange tijdperk van Daytona Prototypes voegde Porsche in de jaren ‘00 nog twee keer zijn naam als motorpartner toe aan de lijst met winnaars. Na een intermezzo met DPi-auto’s werd er samen met het FIA World Endurance Championship (WEC) eindelijk een uniform technisch reglement geïntroduceerd. Porsche ontwikkelde het 963 hybride prototype samen met zijn partners en bracht het vanaf 2023 uit onder de vlag van Porsche Penske Motorsport, zowel in het wereldkampioenschap als in de IMSA-serie. Deze aanpak bleek enorm succesvol, vooral in Noord-Amerika, met Daytona-overwinningen in 2024 en 2025, inclusief alle GTP-kampioenschapstitels in beide seizoenen.

“We willen meer”, stelt Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport, met een duidelijke blik op het nieuwe seizoen. “In het jubileumjaar van Porsche Motorsport en op de 60e verjaardag van Team Penske hebben we duidelijke doelstellingen: de derde opeenvolgende Daytona-overwinning met de Porsche 963, en we willen in 2026 weer meedoen om titels in de IMSA-series.”

Bron: Porsche