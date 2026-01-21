Première in Berlijn: Audi Revolut F1 Team officieel onthuld

Eerste publieke optreden van Audi fabrieksteam in Formule 1

Shakedown Audi R26 van 26 t/m 30 januari in Barcelona

Een historisch moment voor Audi: gisteravond werd het Audi Revolut F1 Team officieel onthuld in Berlijn. Bijna 400 gasten waren getuige van het eerste publieke optreden van het Audi Formule 1 fabrieksteam, inclusief coureurs Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto.

“Vandaag vallen veel puzzelstukjes in elkaar”, verklaarde Gernot Döllner, CEO van Audi AG en voorzitter van de Raad van Bestuur van Audi Motorsport AG, tijdens de teampresentatie. “Het is indrukwekkend om te zien hoe de intensieve voorbereiding zijn vruchten afwerpt en hoe de prestaties van de betrokkenen zichtbaar worden. Voor het eerst is de volledige kracht van het project te zien. We zijn klaar en enthousiast om mensen over de hele wereld te inspireren met onze deelname aan de Formule 1.”

Audi maakt op 8 maart in Australië zijn debuut in de wereldwijde koningsklasse van de autosport. De Audi R26 wordt aangedreven door een aandrijflijn (‘power unit’) die is ontwikkeld in de fabriek in Neuburg an der Donau en de naam ‘AFR 26 Hybrid’ draagt. De power unit werd kort voor Kerstmis op de locatie in Hinwil (Zwitserland) voor het eerst opgestart in het chassis. Op 9 januari maakte de auto zijn eerste kilometers op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje, als onderdeel van een filmdag. De volgende belangrijke mijlpaal voor het Audi Revolut F1 Team is de officiële shakedown van de nieuwe Formule 1-auto’s, die van 26 tot en met 30 januari in Barcelona achter gesloten deuren plaatsvindt. Tijdens de officiële testsessies in Bahrein (11-13 februari en 18-20 februari) werkt de Audi R26 zijn laatste tests af in aanloop naar de eerste race.

Nieuwe reglementen

De Formule 1 ondergaat momenteel de grootste vernieuwing in zijn historie. In 2026 gaat de raceserie haar 77e seizoen in met grotendeels nieuwe technische reglementen. De raceauto’s krijgen actieve aerodynamica met voor- en achtervleugels die tijdens het rijden kunnen worden aangepast. Het vroegere Drag Reduction System (DRS) wordt vervangen door een ‘boostmodus’, die met één druk op de knop maximaal elektrisch vermogen levert. Dit kan worden gebruikt voor het inhalen of verdedigen. Met maximaal 350 kW heeft de elektromotor bijna evenveel vermogen als de circa 400 kW sterke 1,6-liter V6 turbomotor, die op duurzame brandstof rijdt. Audi werkt op dit gebied exclusief samen met het Britse bedrijf bp.

Onmiskenbaar Audi

In Berlijn presenteerden Team Principal Jonathan Wheatley en Mattia Binotto, hoofd van het Audi F1 Project, de nieuwe teamkleding en de race-overalls die de twee Audi-coureurs Gabriel Bortoleto (Brazilië) en Nico Hülkenberg (Duitsland) in het seizoen 2026 gaan dragen. De bijbehorende fancollectie van het team is vanaf 19 februari verkrijgbaar via de website van het team en via adidas. Alle items zijn uitgevoerd in de nieuwe, visuele identiteit van het Audi Revolut F1 Team, maar zijn tegelijkertijd heel herkenbaar en onmiskenbaar Audi.

Strategische heroriëntatie

Het Formule 1-project is een strategisch boegbeeld voor Audi en weerspiegelt de technologische, culturele en organisatorische heroriëntatie van het merk. Het project is bedoeld om zowel klanten als werknemers van Audi te inspireren. De ontwikkeling en het racen vinden plaats binnen een economisch aantrekkelijk kader: een kostenplafond dat voor alle teams geldt, zorgt voor een duidelijk omschreven budget en voorwaarden, terwijl het wereldwijde bereik van de Formule 1 sterke merkbekendheid en sponsormogelijkheden biedt. Met ingrijpende wijzigingen in de technische reglementen, waaronder een groter aandeel elektrisch vermogen en de introductie van duurzame brandstoffen, is de timing ideaal voor Audi om toe te treden tot de top van de autosport.

Autosport-DNA

Autosport maakt deel uit van het Audi-DNA en is altijd een drijvende kracht geweest achter technologische vooruitgang en innovatie. Van de eerste Grand Prix-auto met middenmotor en quattro vierwielaandrijving in de rallysport tot aan de diesel-, hybride- en elektrische aandrijflijnen in Le Mans, de Formule E en de Dakar Rally heeft Audi elk autosportproject dat het heeft opgepakt tot een succes gemaakt en altijd baanbrekend werk verricht. De Formule 1-deelname van Audi gaat een nieuw hoofdstuk in dit succesverhaal worden.

Content Hub als centraal aanspreekpunt voor media

Met de teampresentatie in Berlijn is ook de nieuwe Content Hub van het Audi Revolut F1 Team online gekomen. Deze hub dient als centrale locatie voor exclusieve teamcontent, waaronder nieuws, achtergronden en regelmatige updates rond raceweekenden. Mediavertegenwoordigers kunnen zich aanmelden voor de mediadistributielijst om toekomstige nieuwsberichten en updates te ontvangen: contenthub.audif1.com .