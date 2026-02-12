All-rounder met een indrukwekkende rondetijd op de Nordschleife: de nieuwe Porsche 911 Turbo S

De nieuwe Porsche 911 Turbo S combineert het beste van alle werelden, zoals kenmerkend is voor dit model. Hij is perfect geschikt voor dagelijks gebruik, comfortabel, exclusief uitgerust en biedt indrukwekkende prestaties op het circuit. Tijdens de ontwikkeling en afstelling van het onderstel lag de focus op optimale rijdbaarheid (driveability), ondanks het aanzienlijk toegenomen vermogen.

De vereisten voor het model omvatten een voorspelbare en comfortabele rijdynamiek, een intuïtieve en precieze vermogensafgifte, compromisloze remprestaties en optimale grip. De hoge mate van responsiviteit en rijdbaarheid van de aandrijflijn is doorgetrokken naar het onderstel – dit voelt zelfverzekerd, controleerbaar en voorspelbaar aan.

Gewicht en Dynamiek

Ondanks het performance-hybridesysteem, de uitgebreide standaarduitrusting en upgrades aan het onderstel en de carrosserie, is het leeggewicht van de nieuwe 911 Turbo S slechts met in totaal 85 kg toegenomen ten opzichte van zijn voorganger. Deze gewichtstoename is ruimschoots gecompenseerd op alle vlakken die te maken hebben met prestaties en rijdynamiek – zoals blijkt uit de prestaties van de auto op het circuit.

Nürburgring-Nordschleife: Officiële rondetijd van 07:03,92 minuten (ongeveer 14 seconden sneller dan zijn directe voorganger).

Officiële rondetijd van 07:03,92 minuten (ongeveer 14 seconden sneller dan zijn directe voorganger). Acceleratie 0-100 km/u: 2,5 seconden.

2,5 seconden. Acceleratie 0-200 km/u: 8,4 seconden.

8,4 seconden. Topsnelheid: 322 km/u.

Elektrohydraulische rolstabilisatie

De merkbare sprong in prestaties is het resultaat van een fijn afgestemd totaalpakket bestaande uit aandrijflijn, aerodynamica en onderstel. De stroomvoorziening voor de actieve elektrohydraulische rolstabilisatie (ehPDCC) is speciaal ontwikkeld voor voertuigen met de nieuwe, riemloze boxermotor en is verder geoptimaliseerd voor de nieuwe 911 Turbo S. Het verhoogt zowel de wendbaarheid bij lagere snelheden als de stabiliteit bij hoge snelheden, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de verbeterde prestaties en het comfort. Het elektrohydraulische PDCC-systeem is standaard op de 911 Turbo S.

Werking van het systeem

Een motor-/pompeenheid, bestaande uit een hoogspannings-permanentmagneet-synchroonmotor en een interne tandwielpomp, genereert een oliestroom. Een kleppenblok verdeelt deze naar de voor- en achteras. Daar bereikt de olie de actieve koppelstangen die, afhankelijk van de rijsituatie, de beschikbare systeemdruk gebruiken om een gerichte torsiekracht op de stabilisatorstangen uit te oefenen. Dit genereert ondersteunende krachten langs de lengteas van het voertuig, wat het overhellen (rollen) vermindert en de auto in staat stelt bochten met uitzonderlijke stabiliteit te nemen.

Efficiëntie en Comfort

Het systeem is uitgerust met een drukaccumulator die bij normaal gebruik een druk van 10 bar handhaaft en natuurlijke schommelingen betrouwbaar compenseert. Een filter reinigt de terugkerende oliestroom en waarborgt de langdurige werking van de kleppen en oliepomp. Een op de behoefte afgestemde regeling vermindert het energieverbruik met meer dan 80 procent in vergelijking met het vorige systeem. De introductie van deze technologie leidt tot merkbare voordelen op het gebied van comfort, rijdbaarheid en precisie. De sportwagen kan hogere snelheden bereiken bij zowel het insturen als het uitkomen van bochten, wat aanzienlijk bijdraagt aan betere rondetijden.

Daarnaast stuurt het ehPDCC het optionele liftsysteem op de vooras aan. De werking hiervan profiteert ook van deze technologische wijziging: het reageert sneller en kan een aanloophoek bereiken die 2,4 graden groter is dan bij het vorige systeem.

Geoptimaliseerd PASM-systeem

Porsche heeft het standaard Porsche Active Suspension Management (PASM) van de 911 Turbo S grondig geoptimaliseerd. Het biedt aanzienlijk betere prestaties en tegelijkertijd een hoger rijcomfort. Dit wordt bereikt door aanpassingen aan de veerconstanten, demperhydrauliek en dempingskarakteristiek, evenals nieuw ontwikkelde motorsteunen. Dankzij hun hogere stijfheid zorgen deze steunen voor meer precisie en nauwkeurigere feedback van het wegdek. Tegelijkertijd bieden ze een gewichtsvoordeel ten opzichte van hun voorgangers.

Ook de geometrie en elastokinematica van de achteras van de 911 Turbo S zijn aangepast aan het toegenomen gewicht van de T-Hybrid-aandrijving. Voor de 911 Turbo S is optioneel een PASM-sportonderstel verkrijgbaar, met een 10 mm verlaagde rijhoogte en een nog sterkere focus op prestaties.

