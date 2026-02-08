Zoeken

Audi: A Drift Trough Time

One drift connecting decades. From Rally Group B in 1983 to electric precision in 2026. With Nico Hulkenberg and Gabriel Bortoleto behind the wheel, quattro evolves without losing its core.​ #audi #VorsprungDurchTechnik #ADriftThroughTime #WeRaceForProgressBeyondTheFinishLine

