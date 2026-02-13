Highlights van de Porsche Macan GTS: maximaal rijplezier, emotionele sportiviteit

Oogt als een GTS. Rijdt als een GTS. Voelt als een GTS. Uniek als een GTS.

Onmiskenbare sportwagen wordt in het voorjaar van 2026 gelanceerd.

Met het debuut van de Porsche Macan GTS zijn in totaal vijf uitvoeringen van de eerste volledig elektrische SUV van Porsche beschikbaar. Het nieuwe model is het krachtigste aanbod onder de Turbo uitvoering. De vierwielaangedreven auto levert tot 420 kW (571 pk) overboostvermogen bij gebruik van Launch Control. De sprint van nul naar 100 km/u duurt 3,8 seconden. Het trekgewicht bedraagt maximaal 2,5 ton. De eerste exemplaren arriveren in februari 2026 bij de dealers.

Uitstekende wendbaarheid en rijdynamiek.

De Porsche Macan GTS is standaard uitgerust met zelfnivellerende sportluchtvering en Porsche Active Suspension Management (PASM). Modelspecifieke afstemming van de dempers en stabilisatorstangen zorgt, in combinatie met een 10 millimeter lagere rijhoogte in de standen ‘Normaal’ en ‘Verlaagd’, voor uitstekende wendbaarheid en rijdynamiek. Dit kan nog verder worden verbeterd met de optionele achterasbesturing.

Opvallende exterieur- en interieurstyling.

De talrijke zwarte details aan het exterieur van de Porsche Macan, zoals de sideblades en wielkastlijsten, zijn typerend voor de modelaanduiding GTS. De aangescherpte geometrie van de side skirts, die naar achteren toe breder worden, draagt ook bij aan de onderscheidende uitstraling van het model. Talrijke zwarte Race-Tex elementen, evenals componenten bekleed met glad zwart leder, onderstrepen het elegante gevoel van het interieur. Het optionele GTS interieur pakket kan worden gebruikt om een visuele link naar het exterieur te creëren. Highlights van het pakket zijn onder meer kleurgecoördineerde sierstiksels in Luganoblauw, Karmijnrood of Slate GreyNeo.

Standaard Sport Chrono Pakket met Track Endurance Mode.

Track Endurance Mode bereidt de Porsche Macan GTS voor op high-performance rijden op het circuit. Voor verbeterde prestaties onder hoge belasting, en dus voor constant snelle rondetijden, wordt de batterij in veel sterkere mate voorgekoeld.

Grote actieradius en korte laadtijd.

De WLTP actieradius bedraagt maximaal 586 kilometer. Dankzij 800 Volt technologie bereikt de Porsche Macan GTS een DC laadvermogen tot 270 kW. Het laadniveau van de batterij kan bij een geschikte snellaadpaal in ongeveer 21 minuten worden verhoogd van 10 naar 80 procent. Bankladen tot 135 kW is mogelijk bij 400 Volt laadstations.

Oogt als een GTS. De Porsche Macan GTS combineert rijdynamiek, wendbaarheid en prestaties met een onderscheidend uiterlijk dat uniek is binnen de Porsche Macan reeks.

Rijdt als een GTS. High-performance vierwielaandrijving met een elektromotor op de achteras die afkomstig is van de Porsche Macan Turbo, en een 900 A pulsinverter.

Voelt als een GTS. GTS-specifieke sportluchtvering met niveauregeling en hoogteverstelling, inclusief PASM en een verlaging van 10 millimeter voor het laagste zwaartepunt.

Uniek als een GTS. De Porsche Macan GTS is het meest emotionele model binnen de Porsche Macan familie: Krachtig. Dynamisch. Puur rijplezier.

Bron: Porsche