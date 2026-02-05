Audi maakt A6 e-tron performance en A6 e-tron quattro met 700+ km range nog aantrekkelijker

Prijzen performance- en quattro-uitvoeringen A6 e-tron met € 4.000 aangescherpt

Audi A6 e-tron performance: nu al te rijden vanaf € 67.990*

Tal van technische en comfort-updates voor complete A6 e-tron-gamma

Audi heeft de prijzen van de A6 e-tron performance en A6 e-tron quattro met € 4.000 aangescherpt. De prijsverlaging geldt voor zowel de sportieve Sportback als de veelzijdige Avant. Dankzij deze prijsaanpassing is de achterwielaangedreven Audi A6 e-tron performance inclusief een indrukwekkend, maximaal rijbereik tot 756 kilometer** (WLTP) nu al te rijden vanaf € 67.990*.

De Audi A6 e-tron performance wordt aangedreven door een 270 kW (367 pk) sterke elektromotor op de achteras en is voorzien van een 100 kWh accupakket. Die combinatie bezorgt de achterwielaangedreven A6 e-tron performance een hoge efficiency en dynamische prestaties. Dankzij de 800-volt technologie biedt het model bovendien een snellaadvermogen tot 270 kW, waarmee het accupakket in circa 21 minuten van 10% tot 80% kan worden opgeladen.

Extra grip en stabiliteit

Met zijn quattro vierwielaandrijving garandeert de Audi A6 e-tron quattro een nog bredere inzetbaarheid en onderscheidt hij zich door extra grip en stabiliteit. Deze uitvoering heeft twee elektromotoren (één op de voor- en één op de achteras) met een gecombineerd vermogen van 315 kW (428 pk) en een maximaal rijbereik tot 723 km** (WLTP).

Dankzij de prijsverlaging van € 4.000 maakt Audi deze krachtige performance- en quattro-versie van de A6 e-tron nu nog bereikbaarder. Beide versies zijn te bestellen in de bekende uitvoeringen edition, Advanced edition en S edition.

Nieuwe vanafprijzen Audi A6 e-tron performance & quattro:

A6 Sportback e-tron performance: vanaf € 67.990*

A6 Avant e-tron performance: vanaf € 69.490*

A6 Sportback e-tron quattro: vanaf € 71.990*

A6 Avant e-tron quattro: vanaf € 73.490*

De Audi A6 e-tron is al te rijden vanaf € 59.990*.

A6 e-tron op tal van punten vernieuwd

Tegelijkertijd heeft Audi alle A6 e-tron-modellen voor 2026 op tal van punten vernieuwd. Het interieur beschikt nu bijvoorbeeld over een vernieuwd MMI-systeem met een frisse grafische presentatie en verbeterde integratie van de Audi smartphone-interface. Navigatie-, media- en telefoonfuncties van de smartphone worden nu ook weergegeven in de Audi virtual cockpit en – afhankelijk van de configuratie – op het optionele MMI-passagiersdisplay.

Verder heeft het interieur een update gekregen, met onder meer een nieuw multifunctioneel stuurwiel, waarbij enkele aanraakgevoelige knoppen zijn vervangen door fysieke bedieningselementen. Bovendien heeft de A6 e-tron de bedieningssatelliet op de stuurkolom uit de nieuwe Audi Q3 overgenomen. Daarbij beschikt het gamma voor 2026 tevens over een verder uitgebreid pakket aan rijhulpsystemen en comfortvoorzieningen. Zo kunnen de geavanceerdere adaptive cruise assist en verkeersbordherkenning de snelheid nu autonoom aanpassen. Het optionele park assist pro voert parkeer- en manoeuvreerfuncties voortaan zelfstandig uit, terwijl de Grootlichtassistent, Digital Key en Comfortsleutel nu tot de standaarduitrusting behoren. Nieuw in het optionele aanbod is een in de binnenspiegelsteun geïntegreerde dashcam met 4K-resolutie en HDR-technologie.