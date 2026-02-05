Revolutie tijdens tests: nieuwe Porsche Formule E racewagen verlegt grenzen

De ontwikkeling van de toekomstige Porsche Formule E racewagen is in volle gang. Sinds november ondergaat de nieuwe, volledig elektrische single-seater intensieve tests.

Deze racewagen is gebouwd volgens de vierde generatie reglementen van het ABB FIA Formula E World Championship. Met een vermogen van 600 kW (816 pk), permanente vierwielaandrijving, nieuwe banden en aanzienlijk meer downforce zorgt de zogeheten GEN4 voor de grootste prestatiesprong in de geschiedenis van het kampioenschap.

De werkelijke grenzen worden echter verlegd door de componenten die in eigen huis zijn ontwikkeld door Porsche. Ondanks een verlengde levensduur zijn deze onderdelen ontworpen om lichter te zijn, hogere prestaties te leveren en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Tot oktober zal Porsche Motorsport doorgaan met de ontwikkeling van wat nu al het meest uitgebreide hardwarepakket in Formule E tot nu toe is. Daarna verschuift de focus naar de continue optimalisatie van de software. In veel opzichten weerspiegelen de ontwikkelingscycli in de raceserie die van de Porsche sportwagens, zij het onder extreme omstandigheden.

Meer in-house ontwikkelingen dan ooit

“In de Formule E ontwikkelen we voornamelijk technische componenten die relevant zijn voor onze productie sportwagens” aldus Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport. Met de introductie van de GEN4 zijn deze in-house ontwikkelingen aanzienlijk uitgebreid. Naast de bestaande componenten zoals de software, pulsomvormer, elektromotor, versnellingsbak en differentieel, omvatten de eigen ontwikkelingen nu ook de DC/DC-omvormer en het brake-by-wire systeem.

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Formula E, benadrukt de efficiëntie: “Bij de huidige auto is de efficiëntie van onze aandrijflijn meer dan 97 procent. Van de hoogvoltaccu tot het wiel gaat minder dan 3 procent van de energie verloren. Dat is bijna perfectie en een belangrijk voordeel van elektrische aandrijving.”

Drievoudige druk: GEN3, GEN3 Evo en GEN4

Halverwege januari had de GEN4 Porsche al 1.472 testkilometers afgelegd op de circuits van Monteblanco en Almería in Spanje. Een groot deel van het ontwikkelings- en testwerk vindt echter plaats in de simulator, wat middelen en kosten bespaart. Dit werkproces brengt een unieke uitdaging met zich mee: de druk om te presteren over drie generaties heen. Terwijl er nog geracet werd met de GEN3 en gestreden werd om de wereldtitels, werkte het team al aan de GEN3 Evo en begon de conceptfase voor de GEN4.

In de vroege testfase ligt de focus op de betrouwbare werking en de interactie van alle componenten. Geleidelijk verschuift de nadruk naar pure prestaties. Omdat het aantal testdagen in de Formule E strikt gelimiteerd is, worden bevindingen gevalideerd in de simulator. Dit proces zorgt ervoor dat de nieuwe Porsche racewagen in de herfst klaar is voor de FIA-homologatie.

De GEN4 markeert een nieuw tijdperk waarin efficiëntie, gewichtsbesparing en kostenbeheersing hand in hand gaan met een spectaculaire toename in vermogen en rijdynamiek. Het is een revolutie op het circuit die direct bijdraagt aan de toekomst van de elektrische modellen van Porsche.

Bron: Porsche