Audi RS 5, donderdag de onthulling van een Icoon

Donderdag de onthulling van de nieuwe Icoon de Audi RS 5.
Deze komt in de Limousine en Avant uitvoering met een mooie 6 cilinder met hybride techniek.
Nog een paar nachtjes.
Donderdag de onthulling van de nieuwe Icoon de Audi RS 5.
Deze komt in de Limousine en Avant uitvoering met een mooie 6 cilinder met hybride techniek.
Nog een paar nachtjes.
Oogt als een GTS. Rijdt als een GTS. Voelt als een GTS. Uniek als een GTS. Onmiskenbare sportwagen wordt in het voorjaar van 2026 gelanceerd. Met
De nieuwe Porsche 911 Turbo S combineert het beste van alle werelden, zoals kenmerkend is voor dit model. Hij is perfect geschikt voor dagelijks gebruik,
One drift connecting decades. From Rally Group B in 1983 to electric precision in 2026. With Nico Hulkenberg and Gabriel Bortoleto behind the wheel, quattro