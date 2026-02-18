Zoeken

Nu in de (online) winkel: adidas x Audi Revolut F1 Team collectie

  • Teamkleding en fanwear Audi Revolut F1 Team vanaf 19 februari te koop
  • Breed assortiment sport- en casual kleding
  • Ook schoenen en accessoires

Audi gaat in maart met zijn eigen fabrieksteam van start in de Formule 1. In aanloop naar dat debuut lanceren adidas en het Audi Revolut F1 Team nu hun gezamenlijke team- en fancollectie, die vanaf 19 februari in de winkels ligt en online te bestellen is.

Samen met het toonaangevende sport- en lifestylemerk adidas lanceert Audi een collectie die in eerste instantie uit meer dan 160 items bestaat. De adidas x Audi Revolut F1 Team serie biedt een uitgebreide keuze aan teamkleding en lifestyle fanwear. De collectie – een mix van moderne lifestyle- en sportkleding inclusief de merchandising van de coureurs – is ontworpen voor een breed publiek. Het assortiment is bedoeld voor dagelijks gebruik en niet enkel voor de raceweekenden, en omvat een gevarieerd aanbod aan onder andere  t-shirts, hoodies, jassen, caps en schoenen. 

adidas x Audi Revolut F1 Team (5)

Van sport tot casual

De ‘DNA Range’ vormt de basis van de collectie, in de stijl en primaire kleuren van het Audi Revolut F1 Team. De ‘Elevated Fanwear Range’ vult dit aanbod aan met lifestyle-items die comfort, design en een subtiele branding combineren in een casual look. Daarnaast omvat de collectie de exclusieve merchandising van de twee coureurs van het team: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Gedurende het seizoen wordt de collectie verder uitgebreid met diverse limited-edition features.

Het Audi Revolut F1 Team en adidas presenteerden hun officiële teamkleding afgelopen januari in Berlijn. De subtiele grijs- en krijttinten van de collectie zijn afgeleid van de titaniumkleurige livery van de Audi R26 Formule 1-auto. Rode accenten, typerend voor de visuele uitstraling van Audi in de Formule 1, dienen als verbindend element.

De complete collectie is vanaf 19 februari verkrijgbaar via de nieuwe website https://store.audif1.com/ van het Audi Revolut F1 Team, op adidas.com/motorsport en bij geselecteerde retailpartners van adidas en Audi.

Geef een reactie

Het laatste nieuws

Gerelateerde artikelen

Audi RS 5, donderdag de onthulling van een Icoon

17/02/2026

Donderdag de onthulling van de nieuwe Icoon de Audi RS 5.Deze komt in de Limousine en Avant uitvoering met een mooie 6 cilinder met hybride

Lees verder »

Highlights van de Porsche Macan GTS: maximaal rijplezier, emotionele sportiviteit

13/02/2026

Oogt als een GTS. Rijdt als een GTS. Voelt als een GTS. Uniek als een GTS. Onmiskenbare sportwagen wordt in het voorjaar van 2026 gelanceerd. Met

Lees verder »

All-rounder met een indrukwekkende rondetijd op de Nordschleife: de nieuwe Porsche 911 Turbo S

12/02/2026

De nieuwe Porsche 911 Turbo S combineert het beste van alle werelden, zoals kenmerkend is voor dit model. Hij is perfect geschikt voor dagelijks gebruik,

Lees verder »