Nu in de (online) winkel: adidas x Audi Revolut F1 Team collectie

Teamkleding en fanwear Audi Revolut F1 Team vanaf 19 februari te koop

Breed assortiment sport- en casual kleding

Ook schoenen en accessoires

Audi gaat in maart met zijn eigen fabrieksteam van start in de Formule 1. In aanloop naar dat debuut lanceren adidas en het Audi Revolut F1 Team nu hun gezamenlijke team- en fancollectie, die vanaf 19 februari in de winkels ligt en online te bestellen is.

Samen met het toonaangevende sport- en lifestylemerk adidas lanceert Audi een collectie die in eerste instantie uit meer dan 160 items bestaat. De adidas x Audi Revolut F1 Team serie biedt een uitgebreide keuze aan teamkleding en lifestyle fanwear. De collectie – een mix van moderne lifestyle- en sportkleding inclusief de merchandising van de coureurs – is ontworpen voor een breed publiek. Het assortiment is bedoeld voor dagelijks gebruik en niet enkel voor de raceweekenden, en omvat een gevarieerd aanbod aan onder andere t-shirts, hoodies, jassen, caps en schoenen.

Van sport tot casual

De ‘DNA Range’ vormt de basis van de collectie, in de stijl en primaire kleuren van het Audi Revolut F1 Team. De ‘Elevated Fanwear Range’ vult dit aanbod aan met lifestyle-items die comfort, design en een subtiele branding combineren in een casual look. Daarnaast omvat de collectie de exclusieve merchandising van de twee coureurs van het team: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Gedurende het seizoen wordt de collectie verder uitgebreid met diverse limited-edition features.

Het Audi Revolut F1 Team en adidas presenteerden hun officiële teamkleding afgelopen januari in Berlijn. De subtiele grijs- en krijttinten van de collectie zijn afgeleid van de titaniumkleurige livery van de Audi R26 Formule 1-auto. Rode accenten, typerend voor de visuele uitstraling van Audi in de Formule 1, dienen als verbindend element.

De complete collectie is vanaf 19 februari verkrijgbaar via de nieuwe website https://store.audif1.com/ van het Audi Revolut F1 Team, op adidas.com/motorsport en bij geselecteerde retailpartners van adidas en Audi.