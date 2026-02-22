Zoeken

Video: Ontmoet de Audi RS 5

Iconic design, electrified. Experience the all-new Audi RS 5 – the first-ever RS model featuring plug-in hybrid technology and an exceptionally bold wide-body design. Performance has never looked this good. #Audi #VorsprungDurchTechnik #RS5

En nog een leuke review toe;

Audi vervolgt langdurige samenwerking als hoofdsponsor van The Dutch Masters

20/02/2026

Audi heeft zich dit jaar opnieuw als hoofdsponsor verbonden aan The Dutch Masters, het internationale topevenement in de paardensport dat van 12 tot en met

Helden met 1.000 pk: Porsche modellen met een vermogen van vier cijfers

20/02/2026

Van legendarische Porsche raceauto’s tot elektrische SUV’s: dit zijn de modellen die de grens van 1.000 pk hebben doorbroken. Twee iconen van Porsche. De een

De nieuwe Audi RS 5: absolute topprestaties verpakt in een krachtige plug-in hybride

19/02/2026

De nieuwe Audi RS 5 Limousine en Avant zijn de eerste high-performance plug-in hybridemodellen (PHEV) van Audi Sport, boordevol RS-DNA en daarop afgestemde hybridetechnologie. De

