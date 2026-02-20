Audi vervolgt langdurige samenwerking als hoofdsponsor van The Dutch Masters

Toonaangevend internationaal paardensportevenement in ‘s-Hertogenbosch

‘Audi Prijs’: vaste springrubriek in 2026 opnieuw vernoemd naar Audi

Audi al decennialang partner van Indoor Brabant – The Dutch Masters

Audi heeft zich dit jaar opnieuw als hoofdsponsor verbonden aan The Dutch Masters, het internationale topevenement in de paardensport dat van 12 tot en met 15 maart plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Daarmee zet Audi een langdurige, hechte relatie met de Indoor Brabant Horse Show voort, die al decennia teruggaat en sinds 2014 onafgebroken zichtbaar is op het hoogste internationale niveau.

The Dutch Masters behoort tot de meest prestigieuze indoor paardensportevenementen ter wereld en vormt jaarlijks het decor voor absolute topsport in zowel springen als dressuur. Internationale ruiters en amazones, olympische kampioenen en wereldtoppers komen jaarlijks samen in ’s-Hertogenbosch voor één van de meest exclusieve wedstrijden binnen de paardensport, die sinds 2018 ook deel uitmaakt van de prestigieuze Rolex Grand Slam of Show Jumping.

Sinds 2014 is Audi onafgebroken hoofdsponsor en automotive partner van The Dutch Masters, naast andere hoofdsponsors als Rolex, VDL Groep en de recent toegetreden HeadFirst Group.

Prominent

Tijdens de 2026-editie van de The Dutch Masters is Audi binnen en rondom de piste nadrukkelijk aanwezig. Het evenement biedt het merk een podium om de nieuwste modellen te presenteren aan een breed publiek. Tegelijkertijd krijgen bezoekers in het VIP-dorp en op prominente locaties rondom de piste de gelegenheid om kennis te maken met het actuele modellengamma en de nieuwste technologische ontwikkelingen van Audi.

Audi Prijs

Naast het hoofdsponsorschap van The Dutch Masters is Audi ook naamgever van één van de vaste internationale springrubrieken. De ‘Audi Prijs’ is een vaste waarde van Indoor Brabant en wordt traditioneel verreden op de zaterdagavond. De rubriek staat bekend om haar sterke internationale bezetting. In 2025 ging de Audi Prijs naar de Duitse ruiter Daniel Deusser, die met Otello de Guldenboom de overwinning op zijn naam schreef.

The Dutch Masters

The Dutch Masters kent een rijke historie die teruggaat tot de jaren zestig en is uitgegroeid tot een evenement met een uitgesproken internationaal karakter. Het concours combineert topsport met Brabantse gastvrijheid en een sterke focus op kwaliteit en continuïteit. Jaarlijks trekt The Dutch Masters tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland en wordt het event wereldwijd gevolgd door een groot tv-publiek. De combinatie van dressuur op het hoogste niveau, internationale springsport en een hoogwaardige ambiance maakt The Dutch Masters tot een vaste waarde op de internationale kalender.