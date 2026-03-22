Audi breidt elektrisch gamma verder uit met Audi A2 e-tron

Audi onthult later dit jaar de Audi A2 e-tron, waarmee het merk zijn gamma van volledig elektrische modellen verder uitbreidt met een nieuw entry-level model in de compacte klasse. De A2 e-tron, waarvan de productie in Ingolstadt gaat plaatsvinden, verjongt het portfolio van Audi nog verder en maakt premium elektrische mobiliteit breder bereikbaar. De lijnen van het nieuwe model zijn nu al te zien in een eerste designschets die Audi heeft vrijgegeven.

Tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers over 2025 blikte Audi CEO Gernot Döllner alvast vooruit op de komst van de Audi A2 e-tron. “We hebben geluisterd. Onze klanten willen elektrische mobiliteit die indruk maakt. De A2 e-tron is onze belofte om precies dat te leveren: efficiënt, compact en betrouwbaar. Met dit nieuwe model maken we de entree tot de wereld van elektrische Audi’s toegankelijker en relevanter dan ooit”, aldus CEO Gernot Döllner.

Nieuw hoofdstuk in het compacte premiumsegment

De markt voor compacte elektrische auto’s blijft groeien. Met de A2 e-tron richt Audi zich op een brede groep consumenten die waarde hecht aan dagelijkse bruikbaarheid, duurzaamheid, een hoge efficiëntie en digitale connectiviteit. De Audi A2 e-tron wordt een waardevolle, verjongende uitbreiding van het elektrische gamma van Audi en maakt het merk moderner, bereikbaarder en relevanter voor nieuwe doelgroepen. Zijn naam is een bewuste knipoog naar de Audi A2, die meer dan 25 jaar geleden pionierde op het gebied van efficiëntie en stedelijke mobiliteit. De Audi A2 e-tron trekt deze missie nu door naar het elektrische tijdperk.

Productie in Ingolstadt

“De A2 e-tron is cruciaal voor ons merk en ook voor onze Duitse thuisbasis in Ingolstadt. Hiermee stellen we banen veilig en leveren we elektrische mobiliteit ‘made in Germany’”, aldus Gernot Döllner.

Aanhoudend modellenoffensief

Na meer dan twintig nieuwe modellen in 2024 en 2025 heeft Audi nu het jongste portfolio in het premiumsegment. In 2026 blijft het merk deze koers volgen. De focus ligt daarbij op twee nieuwkomers die het modellengamma aan de boven- en onderkant verder uitbreiden: respectievelijk de full-size Audi Q9 en de compacte Audi A2 e-tron.

Later dit jaar beleeft de Audi A2 e-tron zijn wereldpremière.