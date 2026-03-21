Porsche legt uit: Wat is ePTM en hoe werkt het?

Bij Porsche is vierwielaandrijving een 125 jaar oud systeem, dat zo’n vier decennia geleden opnieuw is uitgevonden. Porsche Traction Management (PTM) levert het vermogen aan het wiel dat het het hardst nodig heeft. Het is een bekende en bewezen technologie, maar het gebruik ervan in elektrische modellen heeft PTM veranderd in een systeem met nog meer mogelijkheden.

Net als veel van de technische uitvindingen van Porsche gaat de oorsprong van PTM terug tot Ferdinand Porsche. De slimme ingenieur en oprichter van het merk legde al in 1900 de basis voor de sportieve vierwielaandrijving van Porsche, met de middelen die toen beschikbaar waren. Het idee, dat nu al bijna veertig jaar in serieproductie is bij Porsche, is de afgelopen decennia alsmaar verder ontwikkeld.

Vandaag-de-dag beschikken veel van de vierwielaangedreven modellen van Porsche over een zeer krachtig aandrijfsysteem, Porsche Traction Management (PTM) genaamd. Dit actieve systeem zorgt voor een snelle verdeling van het aandrijfkoppel tussen de achter- en vooras, waardoor de rijdynamiek, veiligheid en grip worden verbeterd voor nog meer rijplezier. PTM maakt optimaal gebruik van de fysieke omstandigheden om de rijdynamiek naar een nog hoger niveau te tillen. Afhankelijk van de rijsituatie verandert de asbelasting. Deze dynamische overdracht van belasting zorgt ervoor dat de banden verschillende krachten overbrengen, afhankelijk van de as en de positie tijdens het rijden. Wanneer je bijvoorbeeld rechtuit een berg op rijdt, worden de achterwielen zwaarder belast en kunnen ze hogere krachten overbrengen. In dit geval verlaagt PTM het koppel dat wordt overgebracht op de vooras.

Hoe werkt de ePTM?

Tijdens de ontwikkeling van de elektrische Macan hebben de ingenieurs het systeem volledig opnieuw uitgedacht en het elektronisch geregelde Porsche Traction Management (ePTM) gecreëerd. Via vermogenselektronica worden de twee elektromotoren van de vierwielaangedreven Macan modellen afzonderlijk en bijna in realtime aangestuurd. Het ePTM reageert ongeveer vijf keer sneller dan een conventioneel mechanisch ‘parttime’ vierwielaandrijfsysteem – waarbij van twee- naar vierwielaandrijving wordt overgeschakeld wanneer dat nodig is – en kan binnen 10 milliseconden reageren op wielslip. Bovendien is de vierwielverdeling afhankelijk van de geselecteerde rijstand.

In de Normal rijstand is de verdeling van de aandrijving geoptimaliseerd voor een hoge efficiëntie en actieradius, wat betekent dat de achterwielaandrijving zo vaak mogelijk wordt gebruikt. In de standen Sport en Sport Plus ligt de nadruk van het ePTM op optimale tractie, waarbij de voorasaandrijving vaker wordt ingeschakeld. In de Offroad-modus schakelt de Macan over op vierwielaandrijving met instellingen voor onverhard rijden. In dat geval beperkt een virtueel differentieel tussen de voor- en achteras de snelheid tussen de voor- en achterwielen, waardoor de grip verbetert. Ook wordt de rijhoogte aangepast, met een verhoging van 20 tot zelfs 40 mm in de speciale terreinmodus.

In de Macan Turbo draagt Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras, bij aan de tractie, rijstabiliteit en dwarsdynamiek. Macan modellen met luchtvering zijn meestal uitgerust met Porsche Active Suspension Management (PASM), een elektronisch demperbedieningssysteem. Dit systeem kan ook worden gecombineerd met een stalen veerophanging.

Nieuw in PASM zijn dempers met tweekleppentechnologie. Dankzij de uitgebreide karakteristiek van de demper is er een breder spectrum van aanpassingen tussen comfort- en prestatie-instellingen. Dit is vooral merkbaar bij het rijden over ruw asfalt en op bochtige bergwegen, dankzij een hogere precisie en betere sporing, zelfs bij hogere snelheden. In ruw terrein worden hobbels zo gefilterd dat de inzittenden van de Macan ze nauwelijks voelen. En dat is nu precies de aantrekkingskracht: het samenspel van veersystemen zorgt voor nog meer veiligheid, comfort én rijplezier.

Bron: Porsche