Audi presteert solide in 2025 en eindigt het jaar sterk

  • Focus op verjonging gamma
  • Recordaantal volledig elektrische Audi modellen afgeleverd
  • Audi breidt modellenprogramma uit met Audi A2 e-tron en Audi Q9

Audi kijkt terug op een solide financieel jaar. In 2025 steeg de omzet tot € 65,5 miljard, afgezet tegen een operationele winst van € 3,4 miljard. De groep bleef haar modellenprogramma in 2025 in hoog tempo verjongen. Tevens vestigde Audi een record met het aantal afgeleverde elektrische modellen. Voor 2026 heeft Audi opnieuw grootse plannen, onder andere met de onthulling van de Audi A2 e-tron als nieuw elektrisch entry-level model en de Audi Q9 SUV als absoluut topmodel. 

Het jaar 2025 werd gekenmerkt door een uitdagende geopolitieke en economische situatie. Tegelijkertijd voerde Audi talrijke modelwijzigingen en nieuwe lanceringen door. Ondanks de wereldwijde economische uitdagingen en het omvangrijke investeringsprogramma behaalde de Brand Group Progressive – bestaande uit Audi, Bentley, Lamborghini en Ducati – stabiele resultaten. In 2025 leverden de gezamenlijke merken 1.644.429 auto’s (2024: 1.692.548) en 50.895 motorfietsen (2024: 54.495) aan klanten. Het merk Audi nam daarvan 1.623.551 nieuwe auto’s voor zijn rekening (2024: 1.671.218). 

Audi resultaten 2025

e-tron recordjaar

De resultaten van Audi’s modellenoffensief begonnen in de tweede helft van het jaar zichtbaar te worden. Van september tot aan het einde van het jaar overtroffen de wereldwijde leveringen elke maand de aantallen van het jaar ervoor. Er werd een sterke groei gerealiseerd in het aantal volledig elektrische auto’s: eind 2025 stopte de teller op een record van 223.032 afgeleverde elektrische Audi’s, een stijging van 36 procent op jaarbasis. Nieuwe modellen als de Audi Q6 e-tron (ca. 84.000) en Audi A6 e-tron (ca. 37.000) bleken erg populair.

Nieuwe modellen in 2026

Na meer dan twintig nieuwe modellen in 2024 en 2025 heeft Audi nu het jongste portfolio vergeleken met de concurrerende premiummerken. Die modelverjonging wordt in 2026 voortgezet. De focus ligt daarbij op de Audi Q9 en de Audi A2 e-tron. Andere highlights zijn de derde generatie van de Audi Q7, de vernieuwde Audi Q4 e-tron en natuurlijk de recent onthulde, nieuwe Audi RS 5.

