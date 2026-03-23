Showroom: Porsche Cayenne Electric

De Porsche Cayenne Electric markeert het debuut van de krachtigste in serie geproduceerde Porsche ooit.

“Als wij een offroad-model bouwen volgens onze kwaliteitsstandaarden, en er zit een Porsche embleem op de voorkant, dan zullen mensen het kopen” zei Ferry Porsche, de oprichter van het sportwagenmerk, in 1989. Hiermee toonde hij zijn buitengewone vooruitziende blik. Zijn visie werd echter pas dertien jaar later werkelijkheid. De ontwikkeling van een SUV startte pas eind jaren negentig met het ‘Colorado-project’, zoals het intern bekendstond. In 1999 nam Porsche het besluit om een nieuwe productiefaciliteit in Leipzig te ontwikkelen, die in 2002 werd geopend. In datzelfde jaar vierde de eerste generatie van de Porsche Cayenne zijn wereldpremière – onder het kritische oog van sceptici. Porsche en een SUV – hoe konden die twee dingen in hemelsnaam samengaan? Maar al snel werd duidelijk dat de Porsche Cayenne voorbestemd was voor succes.

In plaats van de oorspronkelijk beoogde 25.000 auto’s, werden er tijdens de eerste generatie jaarlijks meer dan 37.000 exemplaren verkocht. In 2010 werd een hybride variant toegevoegd aan het modelgamma, dat toen in zijn tweede generatie zat – een teken van wat komen ging, aangezien de elektrificatie van Porsche zich in de jaren 2010 verder zou ontwikkelen. Het succesverhaal ging onverminderd door, met de verkoop van de miljoenste Porsche Cayenne in 2020. Zoals lang geleden al werd aangetoond, gaan Porsche en SUV hand in hand. Zijn technische bandbreedte maakt de Porsche Cayenne een gezinsvriendelijke auto voor reizen – als robuuste offroader en uiterst dynamische sportwagen met de gebruikelijke Porsche prestaties.

En nu is de Porsche Cayenne geëlektrificeerd. De nieuwe Porsche Cayenne Electric vierde zijn wereldpremière in november en zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn in twee modelvarianten. Maak kennis met de elektrische SUV en bekijk de geoptimaliseerde designtaal, de high performance elektrische aandrijving en de nieuwe Driver Experience.

Showroom – eerste indrukken

“De Porsche Cayenne is allang een merk op zich” zegt Director of Exterior Design Peter Varga. “Zijn proporties communiceren een gevoel van emotie, dat we voor de Porsche Cayenne Electric hebben versterkt – bijvoorbeeld met de verbrede spatschermen.” Maar elke vorm van overdrijving werd bewust vermeden. “We laten de fundamentele sportieve proporties voor zichzelf spreken.” De elektrische SUV combineert kenmerkende merkproporties met een duidelijk geoptimaliseerd design. “Ik kan nog steeds niet geloven waartoe de Porsche Cayenne Electric in staat is” aldus Peter Varga.

Driver Experience – gepersonaliseerd comfort

Als elektrische innovatie vereist de Porsche Cayenne ook een state-of-the-art interieur. Daarom is er een nieuwe cockpit ontwikkeld die de rijbeleving naar een compleet nieuw niveau tilt. De Porsche Cayenne Electric beschikt over het grootste displayoppervlak dat ooit in een Porsche is geïnstalleerd. Het kan worden geüpdatet en biedt maximale personalisatie met nieuwe functies, wat aantoont dat er geen compromissen zijn gesloten op het gebied van digitalisering.

Elektrische aandrijving, met dank aan het circuit

Van autosport naar serieproductie – dit concept is ook van toepassing op de Porsche Cayenne Electric, die profiteert van ervaring uit de Formule E. Met een vermogen tot 850 kW (1.156 pk) begeeft hij zich op een terrein dat niemand in 2002 voor mogelijk had gehouden. Ter vergelijking: de Porsche Cayenne Turbo uit 2002 leverde 331 kW (450 pk), wat destijds veel was voor een SUV en sportwagenprestaties evenaarde. Vandaag de dag kijkt Porsche naar de toekomst – dus is het logisch dat hij technologie erfde van de Porsche 99X Electric Formule E raceauto.

Super Sports Car Performance

Recordcijfers: De Porsche Cayenne Turbo Electric accelereert van 0 naar 100 km/u in 2,5 seconden en bereikt de 200 km/u in 7,4 seconden, met een topsnelheid van 260 km/u. Deze krachtige elektrische prestaties zijn het resultaat van een nieuw ontwikkeld aandrijfsysteem dat, met geactiveerde Launch Control, een vermogen levert tot 850 kW (1.156 pk) en een koppel tot 1.500 Nm.

Moderne designtaal

Evolutie: De Porsche Cayenne Electric combineert de gebruikelijke proporties van Porsche met een duidelijk geoptimaliseerde designtaal. Hoogtepunten zijn de lage motorkap met vlakke Matrix LED design koplampen, optioneel leverbaar met HD-technologie. Deze benadrukken niet alleen de breedte van de auto, maar combineren tevens alle lichtfuncties in één enkele module. De krachtig gewelfde spatschermen en de flyline zijn onmiskenbare kenmerken van het design van Porsche.

Driver Experience

Digitaal: Het hart van het grootste displayoppervlak dat ooit in een Porsche is geïnstalleerd, wordt gevormd door het Flow Display. Dit gewelfde OLED-paneel loopt naadloos over in de middenconsole. Daarnaast is er een instrumentenpaneel met 14,25 inch OLED-technologie en een optioneel 14,9 inch passagiersdisplay. Streaming- en gamingfuncties, samen met de AI-ondersteunde Voice Pilot, tillen de digitale beleving naar een ongekend hoog niveau.

Interactief interieur

State-of-the-art: De nieuwe Porsche Digital Interaction filosofie vormt een aanvulling op de Porsche Driver Experience en is ontworpen met het oog op personalisatie en een snelle toegang tot functies. Voor het eerst is er in de Porsche Cayenne een head-up display met AR-technologie beschikbaar, dat een weergavegebied van 87 inch projecteert op een afstand van tien meter voor de auto.

Gepersonaliseerde verlichting

Op maat: Een glazen panoramadak met Variable Light Control creëert een luchtig gevoel van ruimte en is het grootste glazen dak dat ooit in een Porsche is toegepast. De nieuwe Mood Modes transformeren het interieur in een belevingszone die zich aanpast aan de stemming en situatie. De zitpositie, verlichting, airconditioning, het geluidsprofiel en de display-instellingen veranderen afhankelijk van het geselecteerde programma.

Een ruimtelijk gevoel

Nieuwe maatstaf: De Porsche Cayenne Electric is ongeveer 55 millimeter langer dan het model met verbrandingsmotor. De nieuwe SUV meet 4.985 millimeter in lengte, 1.980 millimeter in breedte en 1.674 millimeter in hoogte. Het grootste verschil is de wielbasis, die met 3.023 millimeter een toename van ongeveer 13 centimeter betekent. De passagiers achterin genieten van meer ruimte en comfort dan ooit tevoren.

Typisch Porsche

Progressief: De moderne designtaal komt tot uiting in het verlichte Porsche opschrift en in opvallende details aan de achterzijde, zoals de lichtstrip met een kenmerkende 3D-look en een geanimeerde graphic. De Porsche Cayenne Turbo beschikt over vele contrasterende elementen in de exclusieve kleur Turbonite, waaronder het Porsche schild, de voorzijde van de lichtmetalen wielen en de omlijsting van de zijruiten.

Actieve aerodynamica

Gestroomlijnd: Met een Cw-waarde van 0,25 is de Porsche Cayenne Electric een van de meest gestroomlijnde SUV’s in zijn klasse. Aerodynamische elementen omvatten actieve koelluchtlamellen aan de voorzijde, de adaptieve dakspoiler en de aeroblades aan de achterzijde van de Turbo, die de Gurney flaps aan de zijkanten verlengen en de aerodynamische eigenschappen verbeteren.

Indrukwekkende actieradius

Langere ritten: Met koeling aan beide zijden voor optimaal thermomanagement vormt de nieuw ontwikkelde 113 kWh hoogvoltaccu het hart van de twee volledig elektrische Porsche Cayenne modellen. De Porsche Cayenne Electric levert hierdoor een gecombineerde WLTP-actieradius tot 642 kilometer.

Krachtig laden

Korte stops: Dankzij 800 volt technologie kan de Porsche Cayenne Electric laden met maximaal 400 kW. Bij een geschikte DC-snellaadpaal kan de laadstatus (SoC) onder optimale omstandigheden in minder dan 16 minuten worden verhoogd van 10 naar 80 procent. En een actieradius van 325 kilometer (Porsche Cayenne Electric) kan in slechts tien minuten worden bijgeladen. De elektrische Cayenne is ook de eerste Porsche die optioneel inductief laden tot 11 kW ondersteunt.

Design op maat

Grenzeloos: Klanten kunnen kiezen uit 13 standaardkleuren, negen wieldesigns, 12 interieurcombinaties en tot wel vijf interieur- en accentpakketten. De Porsche Exclusive Manufaktur en de programma’s Paint to Sample en Sonderwunsch stellen klanten ook in staat om hun elektrische Cayenne verder te personaliseren, van individuele opties tot unieke Sonderwunsch voertuigen.

Bron: Porsche