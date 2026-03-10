Audi viert ‘50 jaar vijfcilinder’ met exclusieve Audi RS 3 competition limited

Legendarische 2.5 TFSI vijfcilinder inclusief klassieke 1-2-4-5-3 ontstekingsvolgorde voor de kenmerkende sound

294 kW/400 pk en 500 Nm; 0-100 km/u in 3,8 seconden

Speciale ophanging met instelbare schroefveerset en nieuwe stabilisator achter

Exclusieve looks: exterieur met carbonaccenten, beschikbaarheid historische Malachietgroene lak van Audi Sport quattro; interieur in Neodymiumgoud

Audi Sport viert de 50ste verjaardag van de legendarische vijfcilindermotor met een exclusieve special edition: de Audi RS 3 competition limited. Zijn bekende vijfcilinder – goed voor een vermogen van 294 kW/400 pk en 500 Nm aan trekkracht – combineert zeer sportieve prestaties met de onmiskenbare, karakteristieke sound van Audi’s 2.5 TFSI lijnmotor. Een speciale ophanging met een schroefveerset rondom en een stijvere stabilisatorstang achter tilt de handling van de Audi RS 3 competition limited naar een nog hoger niveau. Uiterlijk en vanbinnen is de limited edition te herkennen aan de vele carbonaccenten, de bijzondere Malachietgroene lak en het sportief-stijlvolle, in Neodymiumgoud gehulde interieur. Er worden in totaal 750 exemplaren van deze bijzondere Audi RS 3 geproduceerd, waarvan er vijftien naar Nederland komen.

Wat in 1976 begon met de tweede-generatie Audi 100 resulteert nu – vijf decennia later – in de Audi RS 3 competition limited. Deze special edition combineert een typisch RS-design met matte carbon elementen. Voorbeelden zijn de twee nieuwe luchtgeleiders op beide voorhoeken, de verticale omlijstingen rond de air curtains, spiegelkappen, zijskirts alsmede de mat carbon afwerking boven de grote diffuser. In combinatie met de nu gesplitste voorspoiler onder de luchtinlaten oogt de RS 3 competition limited nu nog breder. Indrukwekkende 19 inch kruisspaaksvelgen in mat Neodymiumgoud maken het sportieve uiterlijk van het model compleet. De donkergetinte matrix LED-koplampen zijn eveneens exclusief voorbehouden aan deze special edition. Bij het vergrendelen of ontgrendelen van de auto lichten hun segmenten op in een 1-2-4-5-3 patroon – een knipoog naar de ontstekingsvolgorde van de vijfcilindermotor.

De Audi RS 3 competition limited, die in Nederland uitsluitend als Sportback wordt geleverd, is er in drie kleuren. Naast het bekende Daytonagrijs en de nieuwe matte kleur Gletsjerwit springt het exclusieve Malachietgroen in het oog. Deze iconische kleur vormt een overduidelijke verwijzing naar de Audi Sport quattro die de basis vormde voor een gouden rallytijdperk vol vijfcilinderpower.

2.5 TFSI vijfcilinder: krachtige prestaties, karakteristieke sound

In 1983 ontwikkelde Audi de Audi Sport quattro, die 225 kW/306 pk en 350 Nm putte uit een cilinderinhoud van 2,1 liter. Vandaag-de-dag heeft de vijfcilinder lijnmotor van de Audi RS 3 competition limited een cilinderinhoud van 2,5 liter en is hij goed voor 294 kW/400 pk en 500 Nm. Daarmee accelereert deze RS 3 in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt hij een topsnelheid van 290 km/u. Niet te missen daarbij is het onmiskenbare geluid van de krachtbron, dankzij de speciale ontstekingsvolgorde van de vijf cilinders: 1-2-4-5-3. Dit betekent dat ze afwisselend ontbranden: sommige naast elkaar en andere verder uit elkaar. Dankzij volledig variabele klepbediening verbreedt het RS sportuitlaatsysteem het spectrum van het uitlaatgeluid nog verder, terwijl de verminderde isolatie rond het schutbord ervoor zorgt dat het motorgeluid de inzittenden nog directer bereikt. In de dynamische Audi drive select-standen ‘RS Performance’ en ‘RS Torque Rear’ gaan de kleppen in het uitlaatsysteem eerder open, voor een nog intensere beleving.

Rijdynamiek: schroefveren en stijvere stabilisator achter

Voor het eerst is de Audi RS 3 voorzien van een ophanging met een schroefveerset en een nieuwe stabilisatorstang achter. In combinatie met de torque splitter en de standaard keramische remmen zorgt die technologie voor een uitgesproken sportief rijgedrag. De schroefveerset is speciaal ontwikkeld en afgestemd voor dit model. Grote flexibiliteit en een brede spreiding in rijeigenschappen worden geboden door de in drie richtingen verstelbare schokdempers. De ingaande high- en lowspeed demping kunnen afzonderlijk worden gewijzigd en ook de uitgaande slag kan worden aangepast. Hierdoor kan de bestuurder het comfort en de prestaties van de auto instellen op zijn persoonlijke wensen, rijstijl en wegomstandigheden. Een handleiding voor het afstellen van de compressie en rebound plus het benodigde gereedschap worden meegeleverd.

RS keramisch remsysteem standaard

De stabiliteit aan de achterzijde van de Audi RS 3 competition limited is verder verbeterd door een nieuwe stabilisator met een grotere wanddikte en een grotere stijfheid van 85 Newton/millimeter (N/mm). Hierdoor biedt de RS 3 competition limited de perfecte combinatie van koersvastheid, veiligheid en wendbaarheid bij het accelereren uit een snelle bocht. Daarbij wordt de auto geholpen door de torque splitter met volledig variabele koppelverdeling achter en door brake torque vectoring. Net als zijn RS 3-broers is de special edition optioneel te voorzien van Pirelli PZero Trofeo R semi-slicks. Een RS keramisch remsysteem met rode remklauwen is standaard.

Interieur: exclusief design, iconische displays

De exclusiviteit van deze limited edition wordt ook in het interieur nadrukkelijk aangezet dankzij een kleurencombinatie van zwart, Neodymiumgoud en Gemberwit. De portierverlichting projecteert het opschrift ‘RS 3 competition limited’ op de grond en die signatuur siert ook de zwarte vloermatten plus de bekleding onder de hoofdsteunen en die in de kofferbak. In de middenconsole weerspiegelt een mat uitgevoerd serienummer vóór de versnellingspook de gelimiteerde oplage van het model.

De bestuurder en voorpassagier worden op hun plaats gehouden door uitgesproken gecontourde RS kuipstoelen met mat-carbon schalen. De rugleuningen ervan zijn bekleed met zwart leder, terwijl de middenbaan is uitgevoerd in Dinamica microvezel in Neodymiumgoud; een stijl die ook achterin wordt doorgezet. De armleuningen zijn ook goudkleurig. Contrasterende stiksels in Gemberwit accentueren het interieur en onderstrepen het ruitpatroon op de stoelen.

Het 10,1 inch touch display in het instrumentenpaneel geeft informatie over RS-specifieke prestatieparameters, waaronder de temperatuurbereiken van de koelvloeistof, koppelsplitter, remmen, motor- en transmissieolie plus de bandenspanning en -temperatuur. Om het vinden van de middenpositie te vergemakkelijken, heeft het stuur – zowel boven als onder afgevlakt – een Gemberwitte markering aan de bovenkant.

De Audi virtual cockpit plus heeft ook een exclusief ontwerp. Toen de Audi RS2 Avant in 1994 debuteerde met de eerste RS vijfcilinder motor, had hij witte wijzerplaten. De digitale instrumenten van de Audi RS 3 competition limited hebben eveneens een witte achtergrond. Ze worden aangevuld met displays voor het huidige vermogen en koppel van de motor, G-krachten, acceleratie en een laptimer. Wanneer de launch control wordt gebruikt, geven ‘startlichten’ het ideale moment aan om weg te accelereren.

Nu te bestellen

De Audi RS 3 Sportback competition limited is vanaf 12 maart te bestellen, vanaf € 151.490*. Medio september staan de eerste modellen bij de Nederlandse Audi Sport dealers.



