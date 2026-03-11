Porsche herpositioneert zich voor de toekomst: “Efficiënter, sneller en nog begeerlijker”

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG schakelt op in de heroriëntatie van de onderneming en haar productportfolio, die in 2025 begon. Bij het publiceren van de jaarcijfers in Stuttgart onderstreepte de nieuwe CEO, Dr. Michael Leiters, dat “we de huidige uitdagingen als een kans benutten om nog daadkrachtiger op te treden. We gaan Porsche uitgebreid herpositioneren, het bedrijf efficiënter en sneller maken en onze producten nog begeerlijker.”

“Sinds mijn aantreden heeft ons managementteam de situatie systematisch geanalyseerd en een reeks eerste gerichte maatregelen genomen”, aldus Leiters. “Deze omvatten de consistente toepassing van ons ‘Value over Volume’ principe, vooral in de uitdagende marktomgeving van China, en de opvoering van de productie van de volledig elektrische Cayenne. We gaan onze managementstructuur stroomlijnen, organisatielagen verminderen en bureaucratie terugdringen. Ook zijn we al begonnen om ons sterker te focussen op onze kernactiviteiten.”

Kernpunten van de nieuwe Strategie 2035

Leiters verwoordde bij de publicatie duidelijk zijn eigen verwachtingen van de onderneming: “De naam Dr. Ing. h.c. F. Porsche staat voor de technische perfectie van een sportwagenfabrikant. Wij staan voor compromisloos goede sportwagens waar je zelf in wilt rijden, die leuk zijn, en die prestaties en passie uitstralen, ongeacht het type aandrijflijn.”

Zeventig dagen na zijn aantreden in januari schetste Leiters de eerste concrete pijlers onder zijn Strategie 2035: “We overwegen de uitbreiding van ons modellenprogramma om te groeien in segmenten met hogere marges. Daarbij kijken we zowel naar modellen en afgeleiden boven onze huidige tweedeurs sportwagens als boven de Cayenne.” Met het oog op de kapitaalmarkt voegde hij eraan toe: “Met Strategie 2035 willen we de basis leggen voor een duurzaam sterke kasstroom, sterke resultaten en marges die Porsche waardig zijn.”

279.449 auto’s in 2025, spannende nieuwe sportwagens in 2025 en 2026

Porsche leverde afgelopen jaar 279.449 nieuwe auto’s af, 10,1 procent minder dan in het jaar ervoor (2024: 310.718 auto’s). Het aandeel puur elektrische modellen (BEV) in de verkoopmix bedroeg afgelopen jaar 22,2 procent (2024: 12,7 procent) en lag daarmee boven de oorspronkelijk verwachting.

In 2025 beleefden twee afgeleide topmodellen hun wereldpremière. In september presenteerde Porsche de nieuwe 911 Turbo S. Een innovatieve bi-turbo aandrijflijn met T-Hybrid technologie maakt het boegbeeld van de serie tot de krachtigste productie 911 aller tijden. In november vierde Porsche de wereldpremière van de volledig elektrische Cayenne. Dit model zet een nieuwe standaard in het SUV-segment en is de krachtigste productie Porsche ooit gebouwd. De Cayenne Electric is een aanvulling op het bestaande gamma van modellen met verbrandingsmotor en plug-in hybrideversies en onderstreept de continue focus van Porsche op een mix van aandrijflijntypen. In 2026 presenteert Porsche ook aantrekkelijke nieuwe afgeleide uitvoeringen.

Uitdagend financieel jaar

Het boekjaar 2025 was uitdagend voor Porsche. De omzet van de Groep daalde tot € 36,27 miljard in 2025 (2024: € 40,08 miljard), terwijl het bedrijfsresultaat afnam van € 5,64 miljard naar € 413 miljoen. De redenen hiervoor waren onder andere buitengewone kosten van ongeveer € 3,9 miljard. Deze kosten bestaan uit de heroriëntatie van de productstrategie en de herstructurering van het bedrijf (ongeveer € 2,4 miljard), extra kosten voor batterijactiviteiten (ongeveer € 700 miljoen) en de Amerikaanse importtarieven (ongeveer € 700 miljoen).

Het bedrijfsrendement van de Groep op de omzet was 1,1 procent (2024: 14,1 procent), wat binnen de laatst aangepaste prognose lag. De Automotive EBITDA-marge daalde naar 13,3 procent (2024: 22,7 procent), boven de laatste aangepaste voorspelling. “Porsche zag zich in 2025 wereldwijd geconfronteerd met enorme uitdagingen die samen met de heroriëntatie invloed hadden op het resultaat”, verklaart Dr. Jochen Breckner, lid van de Raad van Bestuur voor Financiën en IT. “Ook in 2026 zullen onze herijkingsmaatregelen eenmalige effecten hebben op de winst in de orde van grootte van honderden miljoen euro’s. We accepteren deze lasten om op de middellange termijn adequate marges volgens Porsche maatstaven veilig te stellen en onze veerkracht op de lange termijn te versterken.”

Verwachting voor 2026

Porsche verwacht opnieuw zeer uitdagende marktomstandigheden voor het boekjaar 2026. In China bijvoorbeeld blijft het luxesegment onder druk staan en houdt de hevige prijsconcurrentie aan, vooral voor volledig elektrische auto’s. Porsche verwacht ook dat geopolitieke onzekerheden en het Amerikaanse importtariefbeleid van kracht blijven. Er is echter geen rekening gehouden met de mogelijke impact van recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op basis van deze aannames en aanvullende eenmalige effecten verwacht Porsche voor het boekjaar 2026 een hoger bedrijfsrendement van de Groep tussen de 5,5 en 7,5 procent. Deze prognose is inclusief een verwachte omzet van circa € 35 tot € 36 miljard.

Lees het volledige Engelstalige nieuwsbericht inclusief het Annual & Sustainability Report 2025 op de internationale newsroom van Porsche.

Bron: Porsche