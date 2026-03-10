Porsche breidt Cayenne Electric uit met derde variant: de Cayenne S Electric

Porsche breidt het Cayenne Electric gamma uit met een nieuwe, derde variant. Deze Cayenne S Electric biedt een uitgebalanceerde mix van prestaties, efficiëntie en een riante uitrusting. De aandrijflijn is goed voor 400 kW (544 pk) en zelfs 490 kW (666 pk) bij gebruik van de Launch Control-functie. Dankzij een modelspecifiek ontwerp voor het front en de achterkant onderscheidt de Cayenne S Electric zich van andere Cayenne Electric modellen. Daarnaast hebben de experts van Style Porsche een speciale, nieuwe productlijn samengesteld. Het eerste wapenfeit daarvan is het Interior Style pakket, dat beschikbaar wordt voor alle versies van de Cayenne Electric.

De Cayenne S Electric wordt gepositioneerd tussen de Cayenne Electric en de Cayenne Turbo Electric. Een extra vermogen van 165 kW (224 pk), een aangescherpt exterieurdesign en nog uitgebreidere uitrustingsopties onderscheiden de ‘S’ van de basisversie. De Cayenne S Electric accelereert in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 250 km/u. Zijn gecombineerde actieradius bedraagt maximaal 653 kilometer* (WLTP). Net als de andere twee Cayenne Electric modellen beschikt de Cayenne S Electric over een accupakket met een bruto capaciteit van 113 kW, dat bij een geschikt snellaadstation met maximaal 400 kW in minder dan 16 minuten kan worden opgeladen van 10 tot 80 procent State of Charge (SoC).

Directe oliekoeling op de achteras

De aandrijving, met een permanentmagneet synchroonmotor op zowel de voor- als achteras, levert een systeemvermogen van 400 kW (544 pk), en zelfs 490 kW (666 pk) met Launch Control. Net als de Cayenne Turbo Electric maakt de Cayenne S Electric gebruik van directe oliekoeling voor de elektromotor op de achteras. In tegenstelling tot conventionele elektromotoren wordt de warmte bij de Cayenne S Electric direct afgevoerd van de stroomvoerende onderdelen. De pulsomvormer op de achteras gebruikt siliciumcarbide als halfgeleidermateriaal en verwerkt stroomsterkten tot 620 ampère.

De Cayenne S Electric wordt gekenmerkt door modelspecifieke voor- en achterskirts in Volcano Grey Metallic, terwijl de inzetstukken en diffuser in carrosseriekleur zijn uitgevoerd. Het exterieurontwerp wordt afgerond door 20 inch Cayenne S Aero velgen. Voor de Cayenne S Electric is optionele uitrusting beschikbaar die voorheen uitsluitend was voorbehouden aan de Cayenne Turbo Electric. Het optionele Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) zorgt voor een nog preciezere rijdynamiek. De optionele Porsche Active Ride ophanging compenseert carrosseriebewegingen bijna volledig en zorgt voor een indrukwekkende rijstabiliteit. Het krachtige Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) systeem met geel gespoten remklauwen is ook leverbaar voor de Cayenne S Electric, net als het Sport Chrono Pakket. Met de Push-to-Pass functie kan gedurende tien seconden tot 90 kW (122 pk) extra vermogen worden opgewekt. De ingebouwde Track rijstand zorgt voor maximale prestaties op het circuit door gerichte pre-conditionering van de accu.

Net als alle volledig elektrische Cayenne modellen kan de Cayenne S Electric naar eigen smaak worden geconfigureerd. Dertien exterieurkleuren en diverse interieur- en accentpakketten bieden klanten een breed scala aan mogelijkheden voor personalisatie. De Cayenne S Electric is op korte termijn te bestellen in Nederland. De prijs en aanvullende specificaties worden binnenkort bekendgemaakt.

Nieuw aanbod van Exclusive Manufaktur: Interior Style pakket

Onder de productlijn ‘Style’ biedt Porsche Exclusive Manufaktur nu pakketten aan die zijn samengesteld door de Style Porsche designstudio en Exclusive Manufaktur. De eerste van deze speciale, nieuwe productlijn is het Interior Style pakket, dat nu als optie verkrijgbaar is voor alle afgeleiden van de Cayenne Electric.

Met een kleur- en materialenschema dat is afgestemd op de exterieurkleur Mystic Green Metallic creëert het pakket een moderne en exclusieve uitstraling. De kern wordt gevormd door tweekleurige lederen bekleding in zwart en Delgada Green, die zich uitstrekt tot de portierpanelen en de 14-voudig verstelbare Comfortstoelen, waarbij ook de veiligheidsgordels het kleurthema volgen. Sierstiksels in Delgada Green benadrukken de aandacht voor detail in de auto, net als de geborduurde rand rond het Porsche logo op de hoofdsteunen.

Aluminium sierlijsten, afgewerkt in Izabal Green, vormen een modern contrast met de beklede lederen oppervlakken. Het GT sportstuur, bekleed met zwart leer, is voorzien van een 12-uur markering en kruisstiksels in Delgada Green. Een ring in Izabal Green op de airbagmodule en een gekarteld Drive Mode selectiewiel in dezelfde kleur benadrukken het opvallende ontwerp. In het directe blikveld van de bestuurder zijn de wijzerplaat van het kompas, de Sports Chrono stopwatch en de stroommeter in het instrumentenpaneel allemaal voorzien van Izabal Green accenten.

Ze worden aangevuld met een accentpakket in Silvershade en een armsteun in de middenconsole met het opschrift ‘Porsche Exclusive Manufaktur’. De autosleutel is ook afgewerkt in Izabal Green en wordt gepresenteerd in een etui met sierstiksels in Delgada Green. Het geheel wordt afgerond door zwart geëloxeerde aluminium dorpelbeschermers met de modelaanduiding in groen verlicht, en zwarte vloermatten met sierranden, emblemen en stiksels.

Bron: Porsche