Het design van de elektrische Macan: herkenbaar Porsche, klaar voor de toekomst

De elektrische Porsche Macan is ontworpen met één doel: meteen herkenbaar zijn als Porsche, maar ook duidelijk nieuw. De typische aflopende daklijn, de gespierde wielkasten en de brede, laag ogende achterzijde blijven behouden. Tegelijk benut Porsche de vrijheid die elektrificatie biedt.

De basis zit in de verhoudingen. Korte overhangen, een wielbasis die langer is dan voorheen en een laag ogende neus geven de Macan een krachtige houding. De voorklep ligt vlak en de voorspatborden zijn sterk aangezet. Daarmee oogt de auto strak, gespierd en klaar om te rijden.

Aan de voorkant is de typische Porsche signatuur meteen herkenbaar. De verlichting is opgesplitst. Bovenin zitten platte units met de vierpunts-dagrijverlichting, geïntegreerd in de vleugels, wat de auto optisch breder maakt. Daarnaast zijn de hoofdlichten lager gepositioneerd. Dit is een duidelijke evolutie ten opzichte van eerdere generaties van de Macan. Luchtgeleiders onder de koplampen sturen de luchtstroom langs de carrosserie, terwijl subtielere koelopeningen het front modern en clean houden.

Het unieke profiel

Het zijaanzicht van de Macan is onmiskenbaar dankzij de Porsche flyline. Dit is een vloeiende daklijn die overgaat in de schuin liggende achterruit. Frameloze deuren geven het geheel een coupé-achtige uitstraling. De sideblades zijn leverbaar in verschillende stijlen en onderstrepen het sportieve karakter.

Ook de wielen dragen bij aan die uitstraling: tot 22 inch mogelijk, met een bredere achterband. Standaard staan alle modellen op aerodynamisch geoptimaliseerde 20-inch wielen.

De achterpartij oogt breed door de sterke schouders. Een doorlopende lichtstrip geeft een high-tech uitstraling, met het Porsche logo centraal in het 3D-lichtbeeld. De diffuser en adaptieve achterspoiler maken het sportieve plaatje compleet.

Design met functie

Aerodynamica is in het design geïntegreerd. Dankzij Porsche Active Aerodynamics is de Macan opvallend gestroomlijnd. De automatisch uitschuifbare spoiler en actieve koelluchtkleppen beperken de windweerstand. Dit vertaalt zich niet alleen in een krachtig ontwerp, maar draagt ook bij aan de efficiëntie. In combinatie met luchtvering kan de auto zich bij hogere snelheid verlagen, wat een gunstig effect heeft op het verbruik en dus de actieradius.

Focus op de bestuurder

Binnenin de Porsche Macan staat de bestuurder centraal. Een geïntegreerd zwart paneel benadrukt de breedte van het dashboard, terwijl de aflopende middenconsole een lage, sportieve zitpositie suggereert. Daarnaast is het gebogen display licht naar de bestuurder toe gericht. Een LED-strip langs de cockpit en deuren zorgt voor sfeer én subtiele communicatie, bijvoorbeeld om informatie te geven tijdens het laden.

Een eigen signatuur

Bij het krachtige design van de Porsche Macan past ook een eigen signatuur. Er zijn meer dan tien standaardkleuren, tientallen Paint to Sample-tinten en meerdere wieldesigns (20 tot 22 inch) om uit te kiezen. De Macan Turbo, het vlaggenschip, krijgt extra onderscheid dankzij de accentkleur Turbonite: exclusieve accenten binnen en buiten de auto.

Porsche DNA

De herkenbaarheid van Porsche zit niet alleen in het design, maar vooral in het gevoel. Welke variant je ook kiest , bij het instappen wordt meteen duidelijk dat de Macan de bestuurder centraal zet. Er is een sportieve zitpositie, een cockpit die logisch is opgebouwd en bedieningselementen die precies daar zitten waar ze horen. De efficiëntie van het ontwerp is terug te zien in het dagelijkse gebruik, met een actieradius die uitnodigt om door te rijden.

Dan komt het echte Porsche DNA naar voren op de weg. De Macan voelt precies en vertrouwenwekkend aan, zeker wanneer een bocht wordt ingestuurd. Een blik in de buitenspiegels laat de brede schouders zien. Achter het stuur is diezelfde stabiliteit te vinden. Accelereren gaat moeiteloos op elk tempo, altijd gecontroleerd en verfijnd. Dit maakt de elektrische Macan zo overtuigend. Krachtig om te zien, en minstens zo overtuigend om te rijden.

