Audi maakt zich op voor Formule 1-debuut ‘Down Under’

Audi Revolut F1 Team rijdt zijn eerste race komend weekend in Melbourne

Zondag 8 maart 2026 markeert nu al een onvergetelijke mijlpaal in de geschiedenisboeken van Audi. Overmorgen beleeft het merk officieel zijn Formule 1-debuut tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne.

Voorafgaand aan de Grand Prix bruist het bij Audi al van de activiteiten in Melbourne. Gisteravond onthulden Audi Revolut F1 Team-coureurs Nico Hulkenberg en Gabriel Bortoleto op het Albert Park Circuit de nieuwe Audi RS 5, slechts twee weken na de wereldpremière van het nieuwe model.

Tegelijkertijd zorgde ook een historische racewagen van Audi voor een bijzonder moment. Speciaal voor het Formule 1-debuut haalde Audi Tradition de legendarische Audi R8 met krokodillendesign uit het museum. Deze auto won op 31 december 2000 in Adelaide (Australië) de ‘Race of a Thousand Years’. Eén van de winnende coureurs uit die race zat ook ditmaal achter het stuur: Allan McNish, nu verantwoordelijk voor het Audi Driver Development Program.

Drijvende teamhub

Audi opereert de komende dagen tijdens de Grand Prix van Australië vanuit de ‘AFLOAT bar’. Deze opvallende drijvende locatie op de Yarra River in het centrum van Melbourne doet dienst als het publieke hoofdkwartier van het team en is sinds donderdag open als ontmoetingsplek voor gasten en fans.

De Grand Prix van Australië start aanstaande zondag om 15.00 uur plaatselijke tijd (05.00 uur Nederlandse tijd).

