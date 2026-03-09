Porsche Nederland blaast historische advertenties nieuw leven in

Porsche Nederland brengt een aantal klassieke advertenties voor de Porsche 911 opnieuw uit, waarbij de uitgesproken toon van toen wordt gecombineerd met de 911 modellen van nu. Met deze sfeervolle serie brengt Porsche Nederland een ode aan het sportwagenicoon en onderstreept het merk dat er in ruim zestig jaar tijd heel veel aan de 911 is veranderd, en tegelijkertijd eigenlijk opmerkelijk weinig.

Toen Ferry Porsche de 911 in 1963 introduceerde, legde hij daarmee de basis voor meer dan een sportwagen alleen. Hij creëerde een icoon dat uitgroeide tot de belichaming van alles waar Porsche voor staat: een tijdloos design, compromisloze prestaties en een onmiskenbaar sportwagen-DNA. Sindsdien heeft de 911 zich generatie na generatie technisch en technologisch ontwikkeld, maar de essentie bleef feitelijk altijd intact. Elke nieuwe generatie vertelt in de kern hetzelfde verhaal, telkens opnieuw en telkens net iets beter. Feitelijk is de 911 zichzelf in ruim zes decennia blijven vernieuwen, zonder zijn oorsprong te verliezen.

Ode aan een blijvend karakter

Met de herintroductie van de historische poster stories brengt Porsche Nederland een ode aan dit blijvende karakter. De uitspraken en beloftes uit het verleden blijken decennia later namelijk nog altijd van toepassing op de nieuwste modellen en uitvoeringen. Elke generatie vertelt hetzelfde verhaal. Telkens opnieuw en telkens net iets beter. Van de iconische flyline tot de technologische verfijning van de nieuwste generatie. Een auto die inspireert, generaties verbindt en zich steeds opnieuw uitvindt zonder ooit zijn essentie te verliezen.

Porsche Nederland lanceert deze campagne dit voorjaar als bewijsvoering van de continuïteit die de 911 al sinds 1963 kenmerkt. Niet uit nostalgie, maar als bewijs. Want wat Porsche toen zei, geldt decennia later nog steeds. Meer informatie is te vinden op de campagnewebsite Daarnaast biedt Porsche Nederland liefhebbers de mogelijkheid om een exemplaar van de exclusieve, klassieke advertenties op posterformaat te bemachtigen. Daarom is de serie ook in een beperkte oplage (niet-ingelijst) te koop in de officiële Porsche webshop .

Bron: Porsche