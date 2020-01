Tips voor het importeren van een Audi

Wie geld wil besparen op de aanschaf van een gloednieuwe of gebruikte Audi, kan ervoor kiezen de auto uit het buitenland te importeren. Vooral de import uit Duitsland is zeer populair – de prijzen voor Audi’s zijn in Duitsland zijn een stuk goedkoper dan in Nederland. Veel handelaren en merkdealers kiezen er al voor auto’s te importeren uit het buitenland, maar ook als particulier is het goed mogelijk. Wel zijn er een aantal dingen waar je op moet letten, zodat je geen kat in de zak koopt.

Tellerstand

In veel gevallen is het voordeliger om een Audi te importeren, dan deze in Nederland te kopen. Niet alleen ligt de prijs voor een nieuwe Audi in Duitsland een stuk lager, ook zijn er veel meer aantrekkelijke occasions te vinden. Bij de import van auto’s wordt helaas aardig wat gesjoemeld met kilometerstanden en schadebakken. Wees dus alert bij het kopen van een geïmporteerde auto, en ga niet zomaar met iedereen in zee.Staat de teller op slechts 50.000 kilometer, maar heeft het interieur behoorlijke gebruikssporen, en is het rubber van de pedalen al versleten? Dan is er zeer waarschijnlijk geknoeid met de kilometerstand. Wees altijd voorzichtig bij een vage onderhouds- en kilometerhistorie, en haak bij twijfel af.

Historie en BPM

Niemand zit te wachten op een auto die ooit bij een ongeluk verwikkeld is geraakt en veel schade heeft gehad. Helaas wordt in veel gevallen grote vroegere schade niet vermeld, en het is ook niet altijd direct aan de auto te zien. Een kenner zal het wel zien, laat daarom bij twijfel altijd een deskundige naar de auto kijken voor je de auto koopt. Voor de auto naar Nederland gehaald wordt moet de BPM berekend worden. Op veel websites kun je heel eenvoudig online de BPM berekenen. Omdat er verschillende manieren zijn om de BPM te berekenen van een te importeren Audi, kan het voordelen hebben om een deskundige de berekening te laten doen. Je kunt ook de hele import van jouw nieuwe Audi uit handen geven ­aan een gespecialiseerd bedrijf – dat scheelt een hoop rompslomp, en je bespaart nog steeds veel geld.