Kampioenen Porsche Carrera Cup Benelux gehuldigd

In de fraaie omgeving van de Move Mobility Experience aan het Amsterdamse Stadionplein vond gisteravond de prijsuitreiking plaats van de 2019-edities van de Porsche Carrera Cup Benelux en Porsche Endurance Trophy Benelux. De succesvolle coureurs werden in de schijnwerpers gezet, er werd teruggeblikt op spectaculaire prestaties en er werd alweer vol enthousiasme vooruitgekeken naar het komende seizoen. Passend bij de inspirerende omgeving van Move was er daarbij ook aandacht voor de toekomst van de autosport en mobiliteit bij Porsche, in de vorm van de Formule E en de nieuwe Porsche Taycan, die uiteraard ook in Move te zien was.

De merkenraceklasse met de Porsche 911 GT3 CUP in de Benelux kreeg in 2019 voor het eerst de volwaardige status van Porsche Carrera Cup vanuit Porsche Motorsport, een duidelijke erkenning voor de positieve ontwikkeling van de klasse. Er werd gereden tijdens aansprekende evenementen, onder andere in het voorprogramma van het FIA World Endurance Championship op het circuit van Spa-Francorchamps en de prestigieuze Duitse toerwagenserie DTM op de circuits van Zolder, Assen en Nürburg.

Fraaie resultaten

Max van Splunteren mocht gisteravond de trofee voor het winnen van de kampioenstitel in ontvangst nemen. In twaalf races stond hij elf maal op het podium, waarvan acht keer als winnaar. Ook runner-up Dylan Derdaele en Loek Hartog, derde in de eindstand, kregen hun prijzen uitgereikt. Voor Hartog was er het goede nieuws dat hij ook in 2020 als Porsche Carrera Cup Benelux Junior de nodige extra ondersteuning vanuit de organisatie krijgt.

De rijders uit de B-klasse, aangevoerd door kampioen Roger Grouwels, werden eveneens gehuldigd. De routinier werd op het podium vergezeld door Nicolas Saelens en Bas Barenbrug, respectievelijk tweede en derde in de eindstand. Daarnaast was er de prijsuitreiking voor de Porsche Endurance Trophy met het Red-Ant Racing Team van Bert, Ayrton en Yannick Redant als kampioenen in de Cayman Clubsport-klasse, en Thems Racing by EMG met rijders Nicolas Van Dierendonck en Filip Teunkens als winnaars in de 911-klasse.

Ontwikkelingen voor de toekomst

Met een enthousiaste nieuwe crew vanuit de organisatie The Driving Force onder leiding van Series Manager Olivier Aerts wordt er hard gewerkt aan de voortgaande ontwikkeling van de Porsche Carrera Cup Benelux, met als doel de klasse te laten uitgroeien tot dé referentie in de circuitsport in de Benelux. Daarbij wordt er gestreefd naar een deelnemersveld met meer internationale rijders die de deelname aan de serie desgewenst ook kunnen combineren met de Porsche Mobil 1 Supercup. Opnieuw staan er optredens bij grote evenementen op het programma, waaronder de DTM-weekeinden op Zolder, de Nürburgring en Hockenheim. Ook wordt er tweemaal gereden op het nieuwe Grand Prix-circuit in Zandvoort en eenmaal op het circuit van Spa-Francorchamps. Bij vijf van de zes evenementen wordt het aantal races uitgebreid van twee naar drie, waardoor er nog meer racetijd is.

Startplek voor Le Mans

Voor de Porsche Carrera Cup Benelux is er één startplaats beschikbaar tijdens de speciale Porsche Carrera Cup-race in het voorprogramma van de 24 Uur van Le Mans, medio juni. Deze zeer gewilde startplek werd tijdens de prijsuitreiking in Amsterdam verloot. Loek Hartog is de gelukkige rijder die in het internationale veld van zestig Porsche GT3 CUP-auto’s de eer van de Porsche Carrera Cup Benelux hoog mag houden.

Naast de Porsche Carrera Cup Benelux en de Porsche Endurance Trophy is er vanaf dit jaar ook de nieuwe Porsche Sprint Challenge Benelux, een wedstrijdreeks die in eerste instantie is gericht op ‘gentlemen drivers’ en amateurrijders, maar ook nieuwe talenten in de autosport wil aanspreken. Een laagdrempelige aanpak en volop racetijd, 180 minuten per weekeinde, zijn de belangrijkste kenmerken van de serie, waarin kan worden gereden met de Porsche-modellen 911 GT3 CUP (bouwreeksen 991, 997 en 996) en Cayman GT4 Clubsport (bouwreeksen 981 en 982).