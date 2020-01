Video: Een uniek kijkje in de (niet zo) geheime kamer van het Porsche Museum

Helaas kunnen niet alle kostbare schatten uit de Porsche-collectie tentoongesteld worden in het Porsche Museum. Voordat deze opslagruimte in 2012 zijn deuren opende, stonden de auto’s verspreid over diverse locaties in Stuttgart. Vanaf de vroege ochtenden tot in de late uren werd er door de collega’s van Porsche hard gewerkt om de auto’s en duizenden losse onderdelen in deze enorme mancave te organiseren. De heren van Youtube-kanaal TheSpeedhunters kregen een unieke rondleiding door de (niet zo) geheime automobiele schatkamer van het Porsche Museum.

Bron: Porsche en The Speedhunters.