Audi neemt voortouw in R&D van Volkswagen Groep

Dr. Herbert Diess: “Audi neemt technische leiding op zich”

Rol van Audi binnen Volkswagen-concern verder vergroot

De Volkswagen Groep gaat de rol van Audi binnen het concern verder vergroten. Het merk met de vier ringen wordt eindverantwoordelijk voor de wereldwijde R&D voor de gehele Groep.

De Volkswagen Groep stoomt zich in rap tempo klaar voor de toekomst. Het concern heeft derhalve besloten om Audi de leiding te geven over de R&D-activiteiten voor alle merken binnen de Groep.

Dr. Herbert Diess, Chairman van de Raad van Bestuur van Volkswagen AG en Chairman van de Raad van Toezicht van Audi AG: “Vanwege de vele veranderingen in de auto-industrie bundelen we de krachten binnen de Volkswagen Groep en versterken we onze concurrentiepositie voor de toekomst. In lijn met die ontwikkeling neemt het merk Audi de technische leiding over de research & development voor alle merken van de Volkswagen Groep op zich.”

Audi CEO Bram Schot: “Deze nieuwe rol voor Audi is de volgende stap om de technologische voorsprong van het Volkswagen-concern optimaal te benutten. Met de nieuwe taakverdeling kunnen we toekomstige uitdagingen flexibeler en gerichter managen. De nieuwe structuur gaat de positie van Audi binnen de Volkswagen Groep verder versterken en onze merkfilosofie ‘Voorsprong door Techniek’ maximaal laden.”