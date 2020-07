Team Porsche24 driven by Redline aan de start op Silverstone

Het virtuele circuit van Silverstone is aanstaande zaterdag (18 juli) de plaats van handeling voor de volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing. De vorige wedstrijd, die had moeten plaatsvinden op de virtuele Nürburgring-Nordschleife, kon vanwege technische problemen geen doorgang vinden. Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse Porsche24 driven by Redline, popelt dan ook om nu na een langere pauze eindelijk weer te kunnen racen.

Eigenlijk had begin juli de vijfde race van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op de Nürburgring-Nordschleife verreden moeten worden. “Er ging iets fout met de server wat niet zo snel kon worden opgelost”, legt Atze Kerkhof, teammanager van Porsche24 driven by Redline en directeur van Team Redline uit. “Daardoor kregen de rijders in de vrije training te horen dat de race uitgesteld moest worden. Het kan natuurlijk gebeuren, al staat iRacing wel bekend om zijn stabiele platform. Maar inderdaad, het was jammer, want de jongens hadden een week voorbereid en dat was wederom voor niets nadat ook de race daarvoor in Le Mans vanwege een technisch probleem ongeldig verklaard werd. Beide races worden naar alle waarschijnlijkheid in september ingehaald. Maar goed, nu richten we onze volledige aandacht op Silverstone.”

“Eindelijk weer een gewoon circuit”

In tegenstelling tot de uitzonderlijk lange circuits van Le Mans en de Nürburgring-Nordschleife is Silverstone weer een circuit met een normale lengte. “Eindelijk weer een gewoon circuit, een race als alle anderen”, lacht Atze Kerkhof. “Het is fijn voor de jongens dat ze weer op een circuit kunnen rijden met rondetijden die korter zijn dan drie minuten, zoals in Le Mans, of zeven minuten, zoals op de Nordschleife. Op die circuits is het heel lastig trainen omdat die rondes zo lang zijn. De meesten vinden het daarom fijn om weer op een korter circuit te rijden, want daar kun je ook echt dingen met de afstelling uitproberen en meerdere ronden rijden. We weten dat we op dit soort banen sterk zijn, dus we gaan weer proberen het maximale eruit te halen.”

Ook coureur Max Benecke verheugt zich op de komende race. “Doordat we nu weer op een korter circuit rijden, zal het veld weer dichter bij elkaar zitten”, aldus de Duitser. “Silverstone is een heel technisch circuit, dus teamwork is ontzettend belangrijk om de juiste afstelling te kunnen vinden.” Atze Kerkhof beaamt dit: “Het is belangrijk dat we als team voorin meerijden: Max Benecke namens Porsche24 driven by Redline, maar ook alle andere rijders die namens Team Redline aan de start komen. Als ze zich met elkaar in de top tien kunnen kwalificeren, dan staan we samen sterk en zullen ze elkaar als team ook omhoog kunnen pushen. Daar ligt de focus op.”

Sprintrace en hoofdwedstrijd, te volgen via de digitale kanalen

Zoals gebruikelijk is er ook ditmaal weer een sprintrace van 15 minuten en een hoofdwedstrijd van 30 minuten. De startplaatsen voor de sprintrace worden bepaald in een twaalf minuten durende kwalificatie, waarbij de acht snelste rijders in omgekeerde volgorde starten. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startposities voor de hoofdrace. De wedstrijden zijn te volgen via de officiële kanalen van Porsche op YouTube en Twitch.

Tijdschema Porsche TAG Heuer Esports Supercup zaterdag 18 juli (alle tijden Nederlandse tijd):

16.03-16.15 uur: kwalificatie

16.17-16.32 uur: sprintrace

16.34-16.44 uur: warm-up

16.45-17.15 uur: hoofdrace

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020:

18 juli 2020: Silverstone Circuit Groot-Brittannië

1 augustus 2020: Michelin Raceway Road Atlanta Verenigde Staten

15 augustus 2020: Brands Hatch Circuit Groot-Brittannië

29 augustus 2020: Circuit de Spa-Francorchamps België

september (tbc): Nürburgring-Nordschleife Duitsland

26 september 2020: Circuit de la Sarthe, Le Mans Frankrijk

10 oktober 2020: Autodromo Nazionale Monza Italië