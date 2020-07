Taycan ‘meest innovatieve model’ wereldwijd volgens wetenschappers

De Porsche Taycan is de belangrijkste innovator op de wereldwijde automarkt. De honderd procent elektrische Porsche heeft in totaal liefst 27 in serieproductie genomen features waarvan er 13 zelfs compleet nieuw zijn in de autowereld. Dit is de uitkomst van het nieuwe ‘AutomotiveINNOVATIONS Report’ van het Center of Automotive Management (CAM). Tot de innovaties van de Taycan behoren volgens de CAM-wetenschappers onder meer het systeemvoltage van 800 Volt, de transmissie met twee versnellingen op de achteras, het hoge recuperatievermogen tot 265 kW en de beste CW-waarde binnen zijn segment (vanaf 0,22).

De CAM is een onafhankelijk, wetenschappelijk instituut voor empirisch auto- en mobiliteitsonderzoek en voor strategisch advies. Sinds 2005 onderscheidt de CAM jaarlijks de innovaties van de wereldwijde autofabrikanten en worden de prijzen samen met het accountants- en managementadviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) uitgereikt. In totaal werden ongeveer 250 productiemodellen beoordeeld voor 2019/2020.

“We zijn erg blij dat onze eerste volledig elektrische sportwagen bij de AutomotiveINNOVATIONS Award op de hoogste trede van het podium staat. Het is een bevestiging van de innovatiekracht van ons bedrijf en de pioniersgeest van Porsche,” zegt Oliver Blume, CEO van Porsche AG. “We hebben met een team een ​​nieuwe auto ontwikkeld en een compleet nieuwe, CO 2 -neutrale fabriek gebouwd. Technische innovaties zoals de bekroonde architectuur van 800 Volt maken korte oplaadtijden mogelijk. De tweetraps versnellingsbak op de achteras zorgt voor een unieke rijervaring. De binnenstromende orders en de feedback die we van onze klanten krijgen, zijn zeer positief.”

Talrijke onderscheidingen op de belangrijkste markten

Met de onderscheiding van de CAM voor de meest innovatieve auto voegt de Porsche Taycan opnieuw een award toe aan de al indrukwekkende prijzenkast. De Taycan heeft reeds zo’n veertig internationale prijzen gewonnen, vooral in de belangrijkste markten van Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en China.

Zo werd de elektrische sportwagen bijvoorbeeld:

‘World Car of the Year 2020’ in de categorieën ‘World Performance Car’ en ‘World Luxury Car’: jury World Car of the Year (WCOTY)

‘Car of the Year’: Top Gear Magazine (UK)

‘Game Changer of the Year’: Top Gear Magazine (UK)

‘The China Green Car of the Year’: jury Car of the Year China (CCOTY)

‘Das deutsche Auto des Jahres’: jury Car of the Year Duitsland (GCOTY)

Autoblog Auto van het Jaar 2019: lezers Autoblog (NL)

Daarnaast ontving de Porsche Taycan ook de innovatieprijs van het Duitse magazine Connect.

De prijsuitreiking vindt op 14 juli plaats en is vanaf 17.00 uur live te volgen via https://www.pwc.de7dat.