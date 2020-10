Audi: de zekerheid van vier jaar garantie

Garantie in heel Europa

Voor het geval dat: gratis mobiliteitsservice

Nog meer zekerheid: carrosserie-, lak- en accugaranties

In Nederland wordt elke nieuwe Audi met benzine- of dieselmotor voortaan standaard geleverd met een garantietermijn van vier jaar. Dat betekent dus nog langer genieten van zorgeloos Audi-rijplezier.

De nieuwe garantietermijn van vier jaar voor Audi’s met een verbrandingsmotor bestaat uit twee elementen. Na de fabrieksgarantie van twee jaar treedt automatisch de officiële Audi Extra Garantie in werking. Ook deze is geldig in heel Europa. Voor de Extra Garantie geldt een kilometerbeperking van 100.000 kilometer, maar de dekking is in lijn met die van de fabrieksgarantie. Mocht zich in die periode onverhoopt een defect voordoen als gevolg van een materiaal- of fabricagefout, dan wordt het euvel kosteloos hersteld en worden de loon- en materiaalkosten vergoed, zonder een vorm van eigen risico. De garantie van vier jaar hoort bij de auto. Als deze binnen de garantieperiode wordt verkocht, kan dus ook de nieuwe eigenaar er een beroep op doen. Om in aanmerking te komen voor de officiële garantie, dient de Audi in kwestie volgens fabrieksvoorschrift te zijn onderhouden. Alle garantievoorwaarden zijn hier te vinden.

Altijd inbegrepen: Audi Mobiliteitsservice

Nog een element dat bijdraagt aan het zorgeloze rijplezier van een nieuwe Audi: klanten die via de Nederlandse Audi-organisatie een nieuwe auto aanschaffen, profiteren ook van twee jaar gratis Mobiliteitsservice. Daarmee is pechhulp onderweg gegarandeerd – in heel Europa. Door het onderhoud van die Audi uit te voeren bij een officiële Audi-dealer, wordt deze Mobiliteitsservice gratis verlengd tot de volgende serviceafspraak.

Nog meer zekerheden

Naast vier jaar garantie en de Mobiliteitsservice zijn er nog meer Audi-zekerheden. Voor alle Audi-modellen met een volledig verzinkte carrosserie geldt een carrosseriegarantie van maar liefst twaalf jaar (zes jaar voor andere modellen). Daarnaast is drie jaar lakgarantie van toepassing. En bij de elektrisch aangedreven e-tron-modellen – inclusief zes jaar onderhoud – en hybridemodellen is de hoogvoltageaccu acht jaar gegarandeerd (maximaal 160.000 km).