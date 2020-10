Titelstrijd in Porsche Carrera Cup Benelux blijft spannend

Met twee overwinningen tijdens het voorlaatste raceweekeinde van het seizoen op het Belgische Circuit Zolder heeft de Nederlandse coureur Loek Hartog zijn voorsprong in de tussenstand van de Porsche Carrera Cup Benelux vergroot naar acht punten. Met nog maximaal 44 punten die te verdienen zijn in de laatste twee races is de net 18 jaar geworden rijder van Bas Koeten Racing echter nog geenszins in veilige haven, want zijn naaste concurrent Morris Schuring, uitkomend voor GP Elite, heeft voorafgaand aan de finale ook nog steeds alle kansen. Schuring sloot de beide wedstrijden in Belgisch Limburg als tweede af.

Na een eerder optreden op de Nürburgring was de Porsche Carrera Cup Benelux dit seizoen voor de tweede maal te gast in het voorprogramma van de Duitse toerwagenserie DTM. Het circuit was ditmaal bekend terrein, want in het Belgische Zolder kwamen de deelnemers aan de snelste merkencup van de Benelux dit seizoen al een keer eerder in actie. De uitgangspositie in de Pro-klasse was uitermate spannend, want voorafgaande aan het weekeinde in Belgisch Limburg bedroeg het verschil tussen klassementsaanvoerder Loek Hartog en zijn opponent Morris Schuring in het rijdersklassement slechts twee punten.

Race 1: Hartog leidt van start tot finish

In de kwalificatie voor de eerste race had Hartog met de pole-position de beste uitgangspositie veroverd, terwijl Schuring op een opdrogende baan niet verder kwam dan de vijfde startplaats. De Belg Jos Jansen, uitkomend in de Am-klasse, startte verrassend vanaf de tweede plaats, voor Huub van Eijndhoven, de beste rijder uit de Pro-Am-categorie. Hartog maakte bij de start geen fouten, nam de leiding en stond die de hele race niet meer af, waarop hij uiteindelijk als winnaar over de eindstreep kwam. Jansen daarentegen kon zijn goede uitgangspositie niet verzilveren. Bij de start liet hij zich verrassen en viel terug naar de achtste plaats, terwijl hij later in de race zijn auto met een technisch defect langs de baan moest parkeren en daarmee de eindstreep niet haalde. Huub van Eijndhoven reed lange tijd op de tweede plaats, maar moest in de voorlaatste ronde uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Morris Schuring, die met een mooie actie bij het aanremmen van de chicane voor de Sacramentsheuvel de tweede plaats veroverde. Die klassering bracht Schuring uiteindelijk ook aan de finish. Van Eijndhoven eindigde als derde algemeen en won daarmee de Pro-Am-klasse. De winst in de Am-divisie was voor de Belg Gilles Smits, die na een spannende strijd de Nederlander Jaxon Verhoeven nipt voor wist te blijven. In de GT4-klasse was de winst voor Thierry Vermeulen, uitkomend voor het team GP Elite.

Race 2: Bandenkeuze mede bepalend voor de uitkomst

De tweede race werd op zondag op een opdrogende baan verreden. Andermaal vertrok Loek Hartog vanaf de pole-position met Schuring ditmaal op de tweede startplaats, maar al snel bleek dat de rijders die, anders dan Hartog en Schuring, voor regenbanden gekozen hadden, op de opdrogende baan aanvankelijk in het voordeel waren. Dat zorgde voor een spectaculair raceverloop. In de eerste ronde kon Jean-Pierre Verhoeven de leiding overnemen, terwijl Schuring in de tweede ronde kort naast de baan belandde en terugviel naar de vijfde plaats, achter Verhoeven, Hartog, Vandierendonck en Cool. Naarmate de baan meer en meer opdroogde, bleken Hartog en Schuring met hun profielloze racebanden toch de beste papieren in handen te hebben. Zo kwamen ze gestaag naar voren, waarbij eerst Hartog, maar daarna Schuring de leiding in de race in handen kreeg. In de 15e ronde verremde Schuring zich kort, waarop Hartog de leiding weer kon overnemen en op slechts 1,2 seconden voor Schuring als winnaar over de eindstreep kwam. Van Eijndhoven eindigde opnieuw als derde en won daarmee het Pro-Am-klassement, voor Glles Smits als beste rijder uit de Am-klasse.

Van Eijndhoven wint lange-afstandsrace

De lange-afstandsrace voor de deelnemers in de klassen Pro-Am, Am en GT4 met een duur van 55 minuten, inclusief verplichte pitstop en eventuele rijderswissel, resulteerde in de overwinning van Huub van Eijndhoven. De Belg Gilles Smits eindigde als tweede algemeen en beste Am-rijder, terwijl Jean-Pierre en Jaxon Verhoeven het algemene podium completeerden en tweede in de Am-klasse werden.

De afsluitende wedstrijden van de Porsche Carrera Cup Benelux worden op 30 oktober en 1 november verreden op het TT-Circuit Assen.