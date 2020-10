Video: Sommigen horen een auto, wij horen de toekomst| Audi e-tron GT | The sound

Of het nu gaat om kwaliteit, design of technische eigenschappen – de Audi e-tron GT is een auto die zich in alle opzichten kenmerkt door de passie van Audi. Dat geldt ook voor het geluid van de elektrisch aangedreven Gran Turismo. Ingenieurs Rudolf Halbmeir en Stephan Gsell bedachten en componeerden het progressieve elektronische geluid op de computer, in het geluidslaboratorium, in de rijdende auto en tijdens klantonderzoeken.

Zoals bij elke elektrische auto is ook de e-tron GT voorzien van het wettelijk verplichte akoestische waarschuwingssysteem voor auto’s (AVAS), hoewel het bij dit model deel uitmaakt van een breder akoestisch spectrum. Een luidspreker aan de voorzijde van de auto brengt het AVAS-geluid voort. Als het optionele sound-pakket wordt besteld, wordt een tweede, grote luidspreker aan de achterzijde toegevoegd. Tegelijkertijd zorgen twee luidsprekers in het interieur voor een emotionele geluidsbeleving. Twee bedieningselementen zorgen voor een continue aanpassing van het e-tron GT-geluid op basis van variabelen zoals de snelheid of de stand van het gaspedaal. Met het Audi Drive Select systeem kan de bestuurder instellen of en hoe intensief hij het geluid wil ervaren.