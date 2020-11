Bereikbare sportiviteit: nieuwe S- en RS-sectie op Audi occasionwebsite

Beste en meest uitgebreide aanbod gebruikte Audi S- en RS-modellen op één plek

Online voordelen: uitgebreide info, inruilvoorstel, direct aanschaffen

Inclusief rijk uitgeruste company cars van Audi AG en uitgebreide garanties

Dankzij de nieuwe S- en RS-sectie op de officiële Audi occasionwebsite zijn de beste gebruikte sportmodellen van Audi nu makkelijker dan ooit te vinden én direct online te bestellen. Uiteraard is via de website ook een inruilvoorstel of financieringsofferte aan te vragen. Vanzelfsprekend vallen alle Audi S- en RS-modellen op de officiële occasionsite onder het Audi Selectie :plus-label. Daarmee zijn ze alle op 130 punten gecheckt én hebben ze een gegarandeerde kilometerstand en onderhoudshistorie.

De S- en RS-sectie is de nieuwste toevoeging op de officiële Audi-occasionwebsite. Bezoekers kunnen hier direct naar het aanbod gaan door in het scrolldown-venster ‘Model’ te kiezen voor de S/RS-modellen. Vanaf dat moment is de keuze te verfijnen door het gewenste type te selecteren. Momenteel omvat het aanbod zo’n 80 sportieve Audi’s met het S- of RS-label.

Het gemak van online

Dankzij een uitgebreide fotoreportage krijgen bezoekers van de site een perfect beeld van het Audi S- of RS-model van hun keuze. Een gedetailleerde beschrijving van de auto en zijn features maakt het verhaal compleet. Geïnteresseerden kunnen op de site ook direct een inruilvoorstel of financieringsofferte aanvragen. Tijdens openingstijden reageert de Audi-dealer hier doorgaans binnen een half uur op. Het gewenste Audi S- of RS-model is veelal direct online te bestellen. De Audi-dealer levert de auto desgewenst thuis af; deze service is inbegrepen in de prijs. Voor een online aangeschaft Audi S- of RS-model geldt een proefperiode van 14 dagen met geld-terugregeling (maximaal 500 km en schadevrij).

Dicht bij het vuur, gegarandeerd goed

Het aanbod op de S- en RS-sectie van de Audi occasionwebsite is ook bijzonder omdat hier veel auto’s worden aangeboden die rechtstreeks afkomstig zijn van Audi AG. De import is verzorgd door de Nederlandse Audi-importeur. Deze compleet uitgevoerde auto’s dragen eveneens het Audi Selectie :plus-kwaliteitslabel. Dat betekent onder meer dat ze op 130 punten zijn goedgekeurd, dat ze over de meest recente software beschikken en dat de kilometerstand en onderhoudshistorie gegarandeerd zijn. In veel gevallen worden deze auto’s dan ook geleverd met verlengde garantie (tot 5 jaar) en mobiliteitsservice. Daarbij is voor het merendeel van de gebruikte S- en RS-modellen de BTW verrekenbaar. Zo wordt sportiviteit ook extra interessant voor bijvoorbeeld ZZP-ers en zelfstandig ondernemers.