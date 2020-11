RS next level: Audi RS e-tron GT

Eerste elektrisch aangedreven RS-model is een vierdeurs Gran Turismo

Slim warmtemanagement draagt bij aan absolute topprestaties

Intelligent onderstel: luchtvering, demper control en vierwielbesturing

Audi tilt de dynamiek van elektrisch rijden naar het volgende level met de stijlvolle RS e-tron GT. Op dit moment test Audi prototypes van dit eerste volledig elektrisch aangedreven RS-model. Omdat rijplezier een combinatie van factoren is, focussen de technici daarbij op de mogelijkheid om keer op keer gebruik te kunnen maken van het enorme acceleratievermogen, alsmede op de finetuning van het intelligente onderstel.

Elektrische aandrijving is de basis voor de toekomst van Audi. De Audi RS e-tron GT, een zeer krachtige vierdeurs Gran Turismo en het allereerste volledig elektrische, door Audi Sport ontwikkelde RS-model, is het vlaggenschip van de elektrificatiestrategie. Met de RS e-tron GT laat Audi Sport zien dat typische RS-kenmerken als pure sportiviteit én dagelijks gebruiksgemak ook in het elektrische tijdperk naadloos in elkaar grijpen.

De ontwikkeling van de Audi RS e-tron GT is uitzonderlijk snel gegaan. Vooral het definitieve design stond snel vast. Dit komt onder andere doordat Audi in het ontwikkelingsproces veel gebruik heeft gemaakt van virtuele RS e-tron GT-modellen. Audi RS e-tron GT – Pure energy

Cool

Met een vermogen van 440 kW/598 pk (overboost tot 475 kW/646 pk) accelereert de Audi RS e-tron GT in minder dan 3,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Misschien nog wel indrukwekkender dan deze waarde is de mogelijkheid om de sprintoefening probleemloos keer op keer en met hetzelfde resultaat te kunnen uitvoeren. Het geheim daarvoor schuilt hem in een uitgekiend warmtemanagement. De RS e-tron GT maakt gebruik van twee koelsystemen met verschillende temperatuurniveaus. Koelsysteem 1 zorgt voor de optimale bedrijfstemperatuur van het hoogvoltage-accupakket, terwijl koelsysteem 2 is gefocust op de elektromotoren en de elektronische aansturing ervan. Daarbij zijn er aparte systemen voor de verwarming en de koeling van het interieur. In de RS e-tron GT zijn deze vier afzonderlijke koeltechnieken te koppelen via kleppen. Het interieur is op zeer efficiënte wijze te verwarmen, echter de slimme samenwerking van de verschillende koelsystemen betaalt zich vooral uit bij zware belasting van de elektromotoren en bij het snelladen van het accupakket. Als het dan toch over laden gaat: de RS e-tron GT kan altijd het maximale uit de batterijcapaciteit halen. Bij langere ritten geeft de routeplanner automatisch aan bij welk laadstation op de route een laadsessie mogelijk is. Een half uur vóór aankomst bij dat station start het slimme temperatuurmanagement met het aanpassen van de batterijtemperatuur voor een optimaal laadproces. Zo is de RS e-tron GT snel weer klaar voor vele kilometersrijplezier.

In balans: rijplezier en comfort

Ook het onderstel van de RS e-tron GT is een fraai staaltje innovatieve technologie. De bestuurder kan via Audi drive select voor elke rit een specifieke set-up kiezen. De 3-kamer luchtvering maakt samen met demper control (aansturing van de demping per wiel) een comfortabele of juist zeer dynamische afstemming mogelijk. Voor maximale rijdynamiek heeft de RS e-tron GT ook vierwielbesturing. Bij stuurbewegingen op lage snelheid draaien de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen, dit zorgt voor nog directere reacties. Bij hogere snelheden verdraaien de achterwielen in dezelfde richting mee met de voorwielen. Dit vertaalt zich in extra stabiliteit. Overigens heeft de sportief afgestemde stuurinrichting een variabele overbrenging: de besturing wordt directer naarmate de stuuruitslag toeneemt.

Remmen en wielen

Het serieproductiemodel van de Audi RS e-tron GT is desgewenst leverbaar met een remsysteem met keramische remschijven. De reguliere e-tron GT-modellen worden standaard geleverd met stalen remschijven. Als optie worden de remschijven afgewerkt met een wolfraamcarbide-coating. Dit maakt de schijven zeer slijtvast en beperkt de productie van remstof aanzienlijk.

Voor de e-tron GT worden velgen in diverse designs leverbaar. De 19 inch exemplaren vallen op door hun lage gewicht (slechts 12,5 kg per stuk). Dat heeft gunstige effecten voor het weggedrag én voor het energieverbruik en daarmee de actieradius van de auto. De 20 inch lichtmetalen velgen zijn de meest gestroomlijnde. De 21 inch-versies zijn het resultaat van geavanceerde productiemethoden en springen in het oog met een spectaculair design.

Goedgekeurd door Lucas di Grassi

Audi is met het Audi Sport ABT Schaeffler-team actief in de Formule E, het officiële wereldkampioenschap voor elektrische aangedreven eenzitters. Lucas di Grassi, de wereldkampioen in het seizoen 2016/2017, is één van de coureurs van het team. En dus was het logisch dat hij de nieuwe RS e-tron GT al beproefde. Di Grassi daarover: “De RS e-tron GT is fun! Natuurlijk is een Gran Turismo als deze compleet anders dan een racewagen, maar er zijn zeker gemeenschappelijke punten: zo is de acceleratie indrukwekkend. Van 0-100 km/u in nog geen 4 seconden is heel bijzonder, zeker als je weet dat het acceleratievermogen ronde na ronde intact blijft. Daarbij ben ik onder de indruk van het weggedrag: de grip en de precisie bij het bochtenwerk zijn geweldig. En bij dat alles is de RS e-tron GT ook nog eens heel comfortabel en bovenal een plaatje om te zien.”

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van het nieuws over de Audi e-tron GT en RS e-tron GT, kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief.