Audi A3 plug-in hybride nu leverbaar in drie aantrekkelijke editions

Keuze uit twee vermogensvarianten: 150 kW/204 pk en 180 kW/245 pk

A3 Sportback 40 TFSI e: leverbaar als edition en nog luxere Business edition

A3 Sportback 45 TFSI e: standaard als S edition competition

Audi introduceert de nieuwe plug-in hybrideversies van de A3 Sportback in Nederland en er zijn direct volop keuzemogelijkheden. Zo zijn de A3 Sportback 40 TFSI e-modellen (150 kW/204 pk) er naar wens als edition en Business edition. De A3 45 TFSI e (180 kW/245 pk) wordt standaard geleverd als sportieve S edition competition met opvallende ‘black’ accenten. Als plug-in hybride is de Audi A3 Sportback nu te configureren op Audi.nl en te bestellen vanaf € 40.220*.

De A3 Sportback 40 TFSI e heeft een aandrijflijn met een 1.4 TFSI benzinemotor, een in de S tronic-automaat geïntegreerde elektromotor en een 13 kWh accupakket. Het systeemvermogen van 150 kW/204 pk staat garant voor krachtige prestaties (0-100 km/u in 7,6 seconden, topsnelheid 227 km/u). De accu maakt een elektrische actieradius van maximaal 67 kilometer** (WLTP) mogelijk.

A3 Sportback 40 TFSI e leverbaar als edition en Business edition

De A3 Sportback 40 TFSI e is er om te beginnen als luxe edition-uitvoering, met standaard onder meer ‘aero’-velgen, LED-koplampen, comfortairconditioning, een digitaal instrumentenpaneel, de Audi smartphone interface (Apple CarPlay), draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, parkeerhulp achter en cruise control. DeBusiness edition zet de volgende stap in luxe en gebruiksgemak door hier de volgende items aan toe te voegen: 17 inch lichtmetalen velgen, full LED-koplampen, LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers en aluminium raamsierlijsten. De interieur-highlights zijn sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een multifunctioneel, met leder bekleed sportstuur, de Audi virtual cockpit en MMI navigatie plus inclusief verkeersbordherkenning.

De Audi A3 Sportback 40 TFSI e edition is er vanaf € 40.220* en de Business edition vanaf € 43.220*

De nieuwe A3 Sportback is er ook met een extra krachtige plug-in hybride-aandrijflijn, met een systeemvermogen van 180 kW/245 pk. Daarmee is deze sterkste A3 Sportback 45 TFSI e goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 6,8 seconden en een topsnelheid van 232 km/u. Het accupakket maakt een elektrische actieradius van 63 kilometer** (WLTP) mogelijk. De A3 Sportback 45 TFSI e wordt geleverd in combinatie met het S edition competition uitrustingsniveau, dat zich kenmerkt door sportiviteit. Standaard zijn bijvoorbeeld het S line interieur, S Line exterieur en Audi drive select. Het optiekpakket zwart met een grille in S3-design, zwarte buitenspiegelbehuizingen, donker privacy glass en grotere remmen met rode remklauwen maken deze S edition competition tot een echte eyecatcher. Ook op het gebied van luxe en gebruiksgemak laat de S edition competition niets te wensen over. Zo zijn full LED-koplampen en LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, Audi virtual cockpit en MMI navigatie plus inclusief verkeersbordherkenning eveneens inbegrepen.

De Audi A3 Sportback 45 TFSI e S edition competition is leverbaar vanaf € 46.220*.