Extra snelle laadoptie voor Audi e-tron

Nieuwe 22 kW on-board lader voor extra snel thuis en onderweg laden

Twee keer zo snel weer op weg na een laadbeurt

Nu leverbaar voor e-tron 55, vanaf medio dit jaar ook voor e-tron 50 en e-tron S

Sinds zijn introductie behoort de succesvolle Audi e-tron al tot de snelst ladende elektrische auto’s op de markt. Dat snel nog sneller kan, onderstreept Audi nu met de beschikbaarheid van de nieuwe 22 kW on-board lader voor de Audi e-tron 55 en e-tron Sportback 55.

Snelladen via gelijkstroom (DC) was altijd al een ijzersterk punt van de Audi e-tron. Nu maakt Audi ook het nog sneller opladen van de e-tron mogelijk via wisselstroom (AC), voor thuis of onderweg. Per direct zijn de e-tron 55 en e-tron Sportback 55 namelijk leverbaar met een tweede, optionele on-board lader die de laadcapaciteit verdubbelt van 11 kW tot maximaal 22 kW bij laadpunten die daarvoor geschikt zijn. Daarmee is de e-tron nu twee keer zo snel weer op weg na een laadbeurt. De standaard mode 3 laadkabel die met de auto wordt meegeleverd, en waarmee alle e-tron-modellen bij publieke laadpunten kunnen laden, is reeds voorbereid om met deze nieuwe laadcapaciteit van 22 kW te kunnen laden.

De Audi e-tron en e-tron Sportback 55 zijn per direct te bestellen met de nieuwe 22 kW on-board lader. De meerprijs voor deze optie bedraagt € 2.009,-. Medio dit jaar wordt de nieuwe on-board lader als optie ook beschikbaar voor de e-tron 50- en e-tron S-modellen.