Audi RS e-tron GT vanaf € 146.295

De dikste RS e-tron GT heeft ook een prijs gekregen en vanaf vandaag kan je hem bestellen.

De prijs is rijklaar vanaf € 146.295.

Je hebt al een e-tron GT 476 pk vanaf € 104.895,- en de introductie GT ZERO of ZERO Competition vanaf € 127.995,-

Dankzij een 335 kW/456 pk sterke elektromotor op de achteras heeft de RS e-tron GT een systeemvermogen van 440 kW/598 pk (475 kW/646 pk in Boost-modus) en een koppel van 830 Nm. Hij accelereert in 3,3 seconden van 0-100 km/u. De (begrensde) topsnelheid bedraagt 250 km/u. De razendsnelle acceleraties zijn mede te danken aan de tweetraps transmissie. De tweede versnelling er voor maximale efficiency.