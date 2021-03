Coureur Max Benecke beloond met derde plaats na sterk optreden Spa-Francorchamps

Voor het eerst sinds de seizoensstart van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, begin januari op het virtuele circuit van Interlagos in Brazilië, behaalde Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, weer een podiumplaats. In de hoofdrace van de zevende ronde van het seizoen, verreden op de digitale variant van het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, eindigde Benecke als derde. Die klassering was voor hem een beloning voor een sterk optreden, waarin zijn racesnelheid opnieuw zeer goed was. In totaal maakte Benecke tijdens de sprint- en de hoofdrace niet minder dan 16 plaatsen goed. De Brit Sebastian Job schreef beide races op zijn naam.

De wedstrijden van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap simracing op het platform iRacing, werden voorafgegaan door een ‘all-star race’ voor zogeheten ‘content creators’ uit de simracingwereld. In de hoofdwedstrijd, waarin voor het eerst dit seizoen de virtuele versie van de Porsche 911 RSR gebruikt werd, was het echter een coureur uit de fysieke racerij die met de overwinning aan de haal ging, en wel de Braziliaan Tony Kanaan, oud-Indycar-kampioen en een voormalig winnaar van de beroemde 500-mijlsrace van Indianapolis.

Kwalificatie

Daarna was het de beurt aan de simracers uit de Porsche TAG Heuer Esports Supercup om hun kwaliteiten te tonen. In de kwalificatie op het 7,004 kilometer lange circuit met de vele hoogteverschillen was het de Australiër Josh Rogers, die met een tijd van 2:20,813 minuten de pole-position voor zich opeiste, op slechts één duizendste van een seconde gevolgd door zijn Amerikaanse teamgenoot Mitchell DeJong. Terwijl de tijden van de eerste 20 rijders binnen minder dan zeven tiende van een seconde lagen, moest Max Benecke genoegen nemen met de 19e startplaats.

Sprintrace

Bij de start van de sprintrace over zes ronden nam Rogers vanaf de pole-position de leiding, voor DeJong en de Britse titelverdediger Sebastian Job, terwijl Benecke met een voortvarende start al gelijk vier plaatsen wist goed te maken. Nog in de eerste ronde echter ging het mis tussen de beide teamgenoten Rogers en DeJong. Bij het baangedeelte Bruxelles raakten de twee met elkaar in botsing en vielen ver terug, terwijl Job de leiding kon overnemen. Vervolgens ontstond er een mooi slipstreamduel om de leiding tussen Job en diens Britse landgenoot Charlie Collins. Laatstgenoemde nam in de tweede ronde de koppositie over en held die vast tot in de laatste ronde, maar zoals zo vaak op het Circuit de Spa-Francorchamps had de rijder die als tweede de laatste ronde in ging, de beste papieren in handen. In de slotronde nam Job op het rechte stuk naar Les Combes vanuit de slipstream de leiding over en reed vervolgens de overwinning naar huis. Collins eindigde als tweede voor de Spanjaard Alejandro Sánchez. Max Benecke sloot de wedstrijd als 14e af.

Hoofdrace

Ook in de hoofdrace was er tumult in de openingsronde. Campbell, die als achtste was geëindigd in de sprintrace en daardoor in de hoofdwedstrijd vanaf de pole-position mocht starten, raakte bij Les Combes even naast de baan, wat de aanleiding was van een crash met meerdere rijders, onder wie Dayne Warren en Ayhancan Güven. Dat bracht Sánchez aan de leiding, voor Job en Collins, terwijl Max Benecke na de eerste ronde al als achtste doorkwam. Vooraan ontspon zich een duel tussen Sánchez en Job, waarbij laatstgenoemde al snel de leiding overnam. In de vijfde ronde ontpopte Collins zich echter als lachende derde en passeerde met een mooie manoeuvre binnen enkele tientallen meters eerst Sánchez en vervolgens Job, zodat hij de nieuwe koploper was. Dat duurde echter slechts een ronde, want toen miste Job zijn rempunt voor de chicane, raakte Collins, die vervolgens rechtdoor schoot en daarmee een stuk van de baan afsneed, wat hem op een ‘slow down penalty’ kwam te staan. Dat bracht Job aan de leiding voor Sánchez, Østgaard en Benecke; Collins viel terug naar de negende positie.

Podiumplaats

Vervolgens opende Benecke de aanval op Østgaard en passeerde de Noor in de achtste ronde. Nog tweemaal wisselden de twee van positie, maar in de negende ronde vestigde Benecke zich definitief in de top drie. Vooraan duelleerden Sánchez en Job weer om de leiding, inclusief positiewisselingen, maar opnieuw nam Job in de laatste ronde vanuit de slipstream de leiding over en won zo na de sprint ook de hoofdrace, een herhaling van zijn dubbele succes op Spa-Francorchamps van het vorig seizoen. Sánchez werd tweede, terwijl Benecke als derde voor de tweede maal dit seizoen een podiumplaats in een hoofdrace kon laten noteren.

“Er waren voorafgaand aan dit evenement de nodige verbeteringen aan iRacing doorgevoerd, dat wierp zeker zijn vruchten af”, verklaarde Benecke. “Al zijn er nog steeds enkele punten die ook verbeterd zouden kunnen worden. “Ik had zelfs kunnen meestrijden voor de tweede of de eerste plaats, maar het was al met al een goed resultaat. Daarmee ben ik tevreden. In de kwalificatie moet ik nog wat sneller worden. Mijn doel is een positie bij de eerste vijf in de eindstand van het kampioenschap. De volgende races worden verreden op de Nürburgring-Nordschleife, mijn thuiscircuit. Daar kijk ik naar uit.” De achtste seizoensronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup vindt plaats op zaterdag 27 maart.