Audi breidt elektrische Q4 e-tron-serie uit met nieuw topmodel

* Audi Q4 50 e-tron quattro: twee elektromotoren en quattro vierwielaandrijving

* Elke as een eigen krachtbron: systeemvermogen van 220 kW/299 pk

*Actieradius van 481 kilometer**, leverbaar in drie luxe Launch editions

De Audi Q4 50 e-tron quattro is het nieuwe topmodel binnen de volledig elektrische Q4 e-tron line-up. Het systeemvermogen van 220 kW/299 pk staat samen met quattro vierwielaandrijving voor sportiviteit, stabiliteit én veelzijdigheid. Aansprekende prestaties en de luxe van drie complete Launch editions maken van de Audi Q4 50 e-tron quattro met recht een topmodel. Hij is per direct te bestellen vanaf € 64.815*.

De Audi Q4 50 e-tron quattro heeft niet een, maar twee elektromotoren, één op elke as. Met het oog op maximale efficiency worden onder normale omstandigheden alleen de achterwielen aangedreven. De elektromotor op de vooras komt in actie als er extra grip nodig is of als de bestuurder krachtige acceleraties verlangt. Met inzet van het volledige systeemvermogen (220 kW/299 pk) accelereert de Audi Q4 50 e-tron quattro in 6,2 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u.

Het 82 kWh accupakket maakt een actieradius van maximaal 481 km** mogelijk. Het slimme energieterugwinsysteem van de Q4 50 e-tron quattro optimaliseert de actieradius tijdens het rijden en met de 125 kW laadmogelijkheid volstaat een laadsessie van 10 minuten onder ideale omstandigheden om de actieradius met 130 kilometer te verlengen.

Luxe volgens eigen smaak

De Audi Q4 50 e-tron quattro is er vanaf € 64.815*. Hij wordt dan geleverd in de luxeLaunch edition Advanced-uitvoering met onder meer Matrix LED-koplampen, sportstoelen, de Audi Virtual cockpit en MMI navigatie plus. De Q4 50 e-tron quattro Launch edition Advanced Plus is nog luxer, met onder meer een panoramadak, parkeerhulp plus, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. De Audi Q4 50 e-tron quattro Launch edition S Competition combineert al die luxe met de sportieve accenten van het S line exterieur (onder andere een sportonderstel) en S line interieur.

Nu te configureren en te bestellen

De opvallend ruime en veelzijdige Audi Q4 50 e-tron quattro is nu te configureren op Audi.nl en per direct te bestellen bij de Nederlandse Audi-dealers. In juli arriveert hij in de showroom.

Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van al het Q4 e-tron nieuws, kunnen zich inschrijven voor de Q4 e-tron nieuwsbrief.