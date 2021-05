Welke laadpaal is het meest geschikt voor mijn Audi e-tron?

Heb je onlangs een Audi e-tron gekocht of ben je van plan er een aan te schaffen? Dan doe je er waarschijnlijk goed aan op den duur ook een laadpaal voor thuis aan te schaffen. Zo zorg je ervoor dat je altijd met een volle accu van huis weggaat, ben je niet afhankelijk van openbare laadpalen en bespaar je ook nog eens een hoop kosten. Thuis laden is namelijk over het algemeen een stuk goedkoper dan het laden bij een publieke laadpaal! Genoeg redenen om dus eens te kijken naar de drie beste laadpalen voor jouw Audi e-tron!

Ga voor design met Wallbox Pulsar Plus

De Wallbox Pulsar Plus is een combinatie van compacte omvang, chique design en krachtige functies. Dit laadstation straalt luxe uit en dat sluit compleet aan bij jouw Audi e-tron. Tevens is de Pulsar Plus zó gebruiksvriendelijk, dat je niet eens een handleiding nodig hebt. Dat maakt de Pulsar Plus een perfect eerste laadstation. Je kunt kiezen tussen 11 kW en 22 kW. Verder is de Pulsar Plus voorzien van Wi-Fi, DC-lekbescherming en beschikbaar voor Power Boost.

Wil je vooraf weten hoe de lader er uit zal zien op jouw parkeerdek? Dat kan! Wallbox maakt het mogelijk de gewenste Wallbox lader op ware grootte in 3D te laten zien via je telefoon middels Augmented Reality. Hoe handig?!

Maak laden leuk en eenvoudig met EVBox Elvi

De EVBox Elvi is een van de meest verkochte thuisladers en maakt het opladen van je auto eenvoudiger en leuker. Dit laadstation kan laden tot 22 kW, is beschikbaar in fase 1 en fase 3 en maakt verbinding middels Wi-Fi of 3G-verbinding. Dankzij het modulaire ontwerp kun je eenvoudig laadkabels en het laadvermogen aanpassen aan een nieuwe of extra auto. Zo hoef je dus niet speciaal een nieuw laadstation aan te schaffen bij de aankoop van een nieuwe auto. Middels de EVBox Connect-app activeer je de EVBox Elvi, stel je de laadpaal meteen in zoals je wilt en heb je altijd inzicht in je laadsessies.

Klaar voor de toekomst met de Eve Single Pro-Line

De geavanceerde Eve Single Pro-Line van Alfen is geschikt voor zowel thuis als op kantoor en heeft een laadvermogen van 3,7 kW tot 22 kW. Tevens is dynamic load balancing, smart charging én verrekening met de Eve Single Pro-line lader mogelijk. De lader is bovendien, net als de EVBox Elvi, op de toekomst gericht omdat hij al is voorbereid op een mogelijke uitbreiding naar meerdere laders.

Laadpaal met laadvermogen 11 kW

Bij het kiezen van de juiste laadpaal, is het handig om te weten wat het daadwerkelijke laadvermogen is van jouw Audi. Over het algemeen geldt voor de Audi e-tron modellen dat de ‘on-board charger’ op 3-fasen een vermogen heeft van 11 kW. Daarom is het verstandig een laadpaal vanaf 11 kW aan te schaffen, zodat die laadsnelheid ook wordt gerealiseerd. Verder raden wij aan om een top drie te maken wat betreft laadpalen, en de features met elkaar te vergelijken. Uiteindelijk komt het altijd op eigen voorkeur uit!