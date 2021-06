Shortlease: wel een Audi, geen langdurig leasecontract

Een Audi leasen, we kennen de voordelen, maar zeker ook de nadelen: je zit vaak lang vast aan een leasecontract waar je moeilijk onderuit kunt komen. Zou het niet fijn zijn als hetzelfde mogelijk was, maar dan voor een aanzienlijk kortere termijn zonder dat je een auto moet gaan huren? Die mogelijk is er wel degelijk, en heet shortlease!

Nergens aan vast zitten

Het grootste voordeel van shortlease ten opzichte van andere vormen van leasen, is natuurlijk het feit dat je voor een korte termijn kunt leasen. Het kan zelfs al vanaf één maand. Dat betekent dat je niet vastzit aan een langdurig leasecontract wanneer je financiële situatie onverhoopt in de negatieve zin mocht veranderen. Een langdurig leasecontract, dat vaak moeilijk te verbreken is, kan dan een financiële strop om je nek worden. Dat je snel van je geleasede Audi af kunt komen als je inkomsten verminderen, is een geruststellende gedachte. Dit is ook prettig wanneer je een lening of hypotheek wilt afsluiten en je maandelijkse leasekosten in de weg zitten voor de hoogte van het bedrag dat de kredietverstrekker, die jouw registratie bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) mag inzien, je maximaal wil lenen.

Op korte termijn voor korte termijn

Het voordeel van een shortlease aanbieder als Shortlease123, is dat auto’s die geleased worden ook relatief snel weer beschikbaar komen. Zo kun je op korte termijn de auto van je keuze krijgen op shortlease-basis. Dat maakt deze optie ook uitermate geschikt voor wanneer je op relatief korte termijn kortstondig een Audi nodig hebt, voor welke reden dan ook. Je kunt snel een Audi leasen voor een korte periode.

Wél de voordelen van langdurige lease

Betekent dit dan wel dat je met shortlease voordelen van de meer gangbare leasecontracten misloopt? Helemaal niet. Ook wanneer je een Audi leaset voor een korte periode is de prijs inclusief een allrisk- en ongevallenverzekering, motorrijtuigbelasting, onderhoud en reparatie, afschrijving en hulp bij pech onderweg. Je hoeft je dus eigenlijk alleen maar zorgen te maken over of er nog voldoende brandstof in de tank zit. En natuurlijk is een mooi voordeel van leasen dat ook geldt voor shortlease dat je niet de aankoopprijs van de auto op tafel hoeft te kunnen leggen om erin te rijden.

Shortlease is beschikbaar voor particulieren, maar shortlease zakelijk is net zo goed mogelijk. Dus als jouw bedrijf een leaseauto nodig heeft op de korte termijn voor een korte periode, dan is shortlease een handige oplossing!