Audi met ‘dream team’ Peterhansel-Sainz-Ekström naar Dakar-rally

Rijdersbezetting Dakar-project Audi Sport staat vast

Dakar-recordwinnaar, wereldkampioen WK Rally en DTM-kampioen rijden voor Audi

Audi is de eerste autofabrikant die met behulp van elektrische aandrijving de strijd aangaat voor de algehele overwinning in de beroemde Dakar-rally. Dat het Audi menens is, blijkt uit de rijders-line-up voor de Dakar 2022, met drie prominente kampioenen: Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz en Mattias Ekström.

De drie duo’s, die van 2 tot en met 14 januari 2022 voor Audi in de zwaarste rally ter wereld van start gaan, zijn Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Zweden), Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Frankrijk) en Carlos Sainz/Lucas Cruz (Spanje). “Daarbij mag zonder meer worden gesproken van een ‘dream team’”, zegt Julius Seebach, directeur van Audi Sport GmbH en verantwoordelijk voor de autosportactiviteiten van het merk. “Stéphane is de meest succesvolle Dakar-rijder aller tijden, Carlos is een meervoudig Dakar-winnaar en Wereldkampioen Rally en met Mattias – één van de meest veelzijdige rijders ter wereld – hebben we bij Audi in het verleden al grote successen behaald.”

Mr. Dakar

Stéphane Peterhansel (55) staat bekend als ‘Mr. Dakar’: hij won het evenement zes keer op de motorfiets en acht maal bij de auto’s. “De Dakar is één van de laatste grote avonturen in de wereld en een extreme test voor een auto met elektrische aandrijving”, stelt hij. De Fransman rijdt samen met zijn landgenoot Edouard Boulanger (42), met wie Peterhansel eerder dit jaar de Dakar-rally won.

“Enorm gedreven”

Ook de 59-jarige Carlos Sainz is een grootheid in de autosport. In 1990 en 1992 werd de Spanjaard Wereldkampioen Rally en tot dusver won hij de Dakar-rally drie keer: in 2010, 2018 en 2020, waarbij de laatstgenoemde editie de eerste Dakar-rally in Saoedi-Arabië was. “Met 59 jaar ben ik nog steeds enorm gedreven, anders had ik deze uitdaging niet aangenomen”, aldus Sainz. “Audi heeft met de quattro het WK Rally voorgoed veranderd. Nu proberen we iets soortgelijks bij de Dakar-rally.” Sainz rijdt samen met Lucas Cruz (46), met wie hij al sinds 2009 een duo in de rally-raidsport vormt.

Eén van de laatste grote avonturen

De 42-jarige Mattias Ekström rijdt bijna zijn hele carrière al met Audi, onder andere in de DTM, waarin hij in 2004 en 2007 kampioen werd. In 2016 werd hij Wereldkampioen Rallycross. “Dakar wordt beslist één van de spannendste avonturen van mijn leven”, aldus Ekström. Zijn bijrijder is de 26-jarige Emil Bergkvist, die eerder zelf ervaring opdeed als rallyrijder.