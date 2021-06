Nieuwe Audi RS 3: dynamischer dan ooit dankzij torque splitter op achteras

Actieve koppelverdeling op de achteras voor maximale rijdynamiek

Dé nieuwe benchmark in zijn segment in acceleratie en topsnelheid

Twee nieuwe RS-rijstanden voor circuit; gecontroleerd driften

De nieuwe Audi RS 3 is in zijn segment de nieuwe benchmark in rijdynamiek. Het is de eerste Audi die is voorzien van de RS Torque Splitter, een systeem dat het aandrijfkoppel op een volledig variabele manier over de achterwielen verdeelt. In combinatie met de 294 kW/400 pk sterke vijfcilindermotor is de compacte sportwagen uiterst wendbaar. De 2.5 TFSI levert nu een koppel van 500 Nm, 20 Nm meer dan in het vorige model. De Audi RS 3 sprint in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 290 km/u – recordwaarden in deze klasse.

De RS Torque Splitter in de nieuwe Audi RS 3 maakt een actieve, volledig variabele koppelverdeling tussen de achterwielen mogelijk. In tegenstelling tot de voorheen toegepaste lamellenkoppeling op de achteras, maakt de torque splitter gebruik van twee elektronisch geregelde lamellenkoppelingen, één voor elk aangedreven achterwiel. Bij een sportieve rijstijl verhoogt de torque splitter het aandrijfkoppel naar het buitenste achterwiel met de hoogste wielbelasting, wat de neiging tot onderstuur sterk vermindert. Bij het rijden op afgesloten wegen maakt de torque splitter gecontroleerde drifts mogelijk door al het motorvermogen op slechts één van de achterwielen over te brengen – tot een maximum van 1.750 Newtonmeter aan koppel. De exacte verdeling van het aandrijfkoppel hangt altijd af van de gekozen rijstand in Audi drive select en van de rijsituatie.

Minder onderstuur

Elk van de twee lamellenkoppelingen beschikt over zijn eigen regelunit, die gebruikmaakt van de wielsnelheidssensoren van de elektronische stabilisatieregeling. Andere invloedsfactoren zijn de langs- en dwarsversnelling, stuurhoek, stand van het gaspedaal, gekozen versnelling en gierhoek, oftewel de rotatiebeweging rond de verticale as.

Door het verschil in aandrijfkrachten draait de auto nog beter de bocht in en volgt hij de stuurhoek nauwkeuriger. Dat resulteert in minder onderstuur, een vroegere en snellere acceleratie bij het uitkomen van bochten en een bijzonder precies en wendbaar rijgedrag – voor meer veiligheid in het dagelijkse verkeer en snellere rondetijden op het circuit. De torque splitter compenseert ook overstuur door het koppel naar het wiel aan de binnenkant van de bocht te sturen of, indien nodig, naar beide wielen.

De kracht van vijf cilinders

De vijfcilinder in de Audi RS 3 is krachtiger dan voorheen en levert een hoger koppel. In plaats van voorheen 480 Newtonmeter is nu een maximumkoppel van 500 Nm beschikbaar – over een breed toerentalbereik tussen 2.250-5.600 tpm. Een nieuwe motormanagementunit verhoogt ook de snelheid en intensiteit waarmee alle aandrijfcomponenten met elkaar communiceren. Daardoor reageert de RS 3 nog sneller, vooral bij lage toerentallen. Het maximumvermogen van 294 kW/400 pk is nu beschikbaar in het bereik van 5.600 tot 7.000 tpm en dus vroeger en langer dan bij het vorige model. Daardoor sprint de compacte sportwagen van nul naar 100 km/u in slechts 3,8 seconden, 0,3 seconde sneller dan voorheen. De Limousine en Sportback hebben een topsnelheid van 250 km/u, hoewel 280 km/u optioneel ook mogelijk is. In combinatie met het RS Dynamic-pakket en keramische remschijven wordt de top verhoogd tot zelfs 290 km/u. Daarmee is de RS 3 de best presterende auto in zijn klasse op het gebied van acceleraties en topsnelheid. Een 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling brengt de kracht van de vijfcilindermotor over op de vier wielen.

Audi drive select met 7 rijstanden

Het rijdynamieksysteem Audi drive select biedt in de nieuwe RS 3 zeven rijstanden: Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency en de standen RS Individual, RS Performance en RS Torque Rear. Naast de torque splitter heeft Audi drive select ook invloed op de motor- en transmissiekarakteristiek, de stuurondersteuning, de adaptieve dempers en de uitlaatkleppen. In de Dynamic-modus worden alle systemen geconfigureerd voor een sportief rijgedrag. De bestuurder voelt dit aan de directere stuurrespons, een bijzonder wendbare handling en een duidelijk hoorbaar motorgeluid. De ultieme rijdynamiek kan worden ervaren in de Dynamic-stand, RS Performance-modus en de RS 3-specifieke RS Torque Rear-stand.

Aansturing torque splitter

Audi drive select wijzigt de karakteristieken van de torque splitter en daarmee het rijgedrag van de auto, afhankelijk van de geselecteerde modus. Vijf voorgeprogrammeerde profielen voor de torque splitter zijn ‘vast’ in het systeem opgeslagen:

In de Comfort/Efficiency-modus wordt het motorvermogen over alle vier de wielen verdeeld, waarbij de vooras voorrang krijgt. In de Auto-modus is de verdeling van het koppel evenwichtig, wat betekent dat de RS 3 noch onderstuurt, noch overstuurt. In de Dynamic-modus wordt zoveel mogelijk aandrijfkoppel naar de achteras gestuurd – voor maximale wendbaarheid en meer dynamiek. In de RS Torque Rear-modus kunnen bestuurders gecontroleerd driften op afgesloten wegen. Als een groot deel van het vermogen naar de achteras wordt gestuurd, leidt dat tot overstuur, waarbij maximaal 100 procent van het naar achteren gerichte aandrijfkoppel terechtkomt bij het wiel aan de buitenkant van de bocht. Deze specifieke afstelling wordt ook gebruikt door de RS Performance Mode, die ontworpen is voor rijden op een circuit. Deze modus is speciaal afgestemd op de Pirelli P Zero ‘Trofeo R’ performance semislick banden, die voor het eerst als optie af fabriek verkrijgbaar zijn. In deze rijstand zorgt de torque splitter voor een extra dynamisch, sportief rijgedrag langs de lengteas met zo weinig mogelijk onderstuur en overstuur. Dit resulteert in een snelle acceleratie uit de bochten en dus betere rondetijden.

ESC: geactiveerd, Sport of uitgeschakeld

De elektronische stabilisatiecontrole (ESC) in de Audi RS 3 is speciaal afgestemd op de torque splitter, ophanging, banden en nieuwe RS-rijstanden. Het systeem werkt nog sneller en preciezer dan in het vorige model. ESC kan worden ingesteld in een Sport-modus (standaard setting in RS Performance). Voor bijzonder sportief rijden – bijvoorbeeld op afgesloten trajecten – kan het ESC ook volledig worden uitgeschakeld.

Aangescherpt onderstel, optioneel ook met actieve demperregeling

Het standaard RS sportonderstel is voorzien van nieuw ontwikkelde schokdempers en een kleppensysteem die beide specifiek zijn voor de RS 3. Hierdoor reageert het onderstel nog sneller en effectiever op de rijsituatie. Het RS sportonderstel plus met adaptieve demperregeling is als optie verkrijgbaar. Deze past elke schokdemper continu en individueel aan de wegomstandigheden, de rijsituatie en de in Audi drive select gekozen modus aan. De drie karakteristieke settings Comfortabel, Gebalanceerd en Sportief zorgen voor een duidelijk waarneembare spreiding van de schokdemperkarakteristiek. In de RS Individual-modus kunnen de schokdempers op basis van individuele behoeften en de wegomstandigheden worden geconfigureerd. In RS Performance-modus is er een specifieke comfortinstelling voor de schokdempers – bijzonder geschikt voor circuits met een oneffen wegdek, zoals de beroemde Nordschleife.

Gezamenlijk brengen de torque splitter en overige innovatieve componenten het vermogen van de nieuwe Audi RS 3 in elke rijsituatie perfect en dynamischer dan ooit over op het wegdek.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.