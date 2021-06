Audi versnelt overgang naar e-mobiliteit

Vanaf 2026 wereldwijd alleen nog volledig elektrische nieuwe Audi-modellen

Audi stopt productie laatste verbrandingsmotoren tegen 2033

Audi AG CEO Duesmann tijdens klimaattop in Berlijn: “Audi is klaar om de beslissende en daadkrachtige stap naar het elektrische tijdperk te zetten.”

De productie van Audi’s laatste volledig nieuw ontwikkelde model met verbrandingsmotor start over slechts vier jaar. Vanaf 2026 brengt het premium merk wereldwijd alleen nog maar nieuwe, uitsluitend elektrisch aangedreven modellen op de markt. Als onderdeel van een strategische heroriëntatie versnelt Audi de overgang naar e-mobiliteit. De fabrikant zet de productie van verbrandingsmotoren geleidelijk stop tot 2033. Audi wil uiterlijk in 2050 netto nul uitstoot bereiken.

“Met behulp van onze innovatiekracht bieden wij klanten duurzame en CO 2 -neutrale mobiliteitsopties”, verklaart Marcus Duesmann, CEO van Audi AG. “Ik geloof niet in het succes van een verbod. Ik geloof in het succes van technologie en innovatie.” De exacte timing van het stopzetten van de verbrandingsmotor bij Audi wordt uiteindelijk bepaald door klanten en wetgeving. De fabrikant verwacht dat de vraag in China ook na 2033 zal aanhouden en daarom is het denkbaar dat daar modellen met lokaal geproduceerde verbrandingsmotoren worden aangeboden.

Beslissende en krachtige overgang naar elektrisch tijdperk

Tegelijkertijd gaat Audi zijn aanbod van volledig elektrische modellen aanzienlijk verder uitbreiden. Met de nieuwe e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron en Q4 Sportback e-tron lanceert Audi dit jaar al meer elektrische auto’s dan modellen met verbrandingsmotor. Rond 2025 wil het merk meer dan twintig e-modellen in zijn gamma hebben. “Met deze roadmap scheppen we de duidelijkheid die nodig is om een beslissende en krachtige overgang naar het elektrische tijdperk te maken. We geven het signaal af dat Audi er klaar voor is”, aldus Duesmann.

De uitbreiding van een wijdverspreide laadinfrastructuur en hernieuwbare energiebronnen is ook van cruciaal belang voor de opmars van e-mobiliteit en de acceptatie ervan door de samenleving. Audi is op beide gebieden actief betrokken. Zo onthulde de onderneming uit Ingolstadt enkele weken geleden het proefproject ‘Audi charging hub’ als een eigen premium laadoplossing met een reserveringssysteem en een lounge. Bovendien is de autofabrikant een partnership aangegaan met energieleveranciers om de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

Beste verbrandingsmotor ooit

Audi gaat al zijn energie ook steken in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor tot de definitieve stopzetting ervan. Door de bestaande generaties verder te verbeteren en een grotere efficiëntie te bereiken met significante voordelen voor de klant. Eén ding is daarbij zeker: “Audi’s laatste verbrandingsmotor zal de beste zijn die we ooit gebouwd hebben”, aldus Duesmann.