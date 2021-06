Prijzen stijlvolle Audi Q4 Sportback e-tron nu ook bekend

Elektrische Sportback debuteert als 35 e-tron en als sportieve 50 e-tron quattro

Keuze uit vier luxe Launch editions

Audi Q4 Sportback 35 e-tron Launch edition: vanaf € 50.345*

Na de Audi Q4 e-tron is nu ook de stijlvolle, elektrische Audi Q4 Sportback e-tron te bestellen bij de Audi-dealers. De Q4 Sportback 35 e-tron is er als luxe Launch edition vanaf € 50.345*. Het topmodel, de Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro, wordt standaard geleverd als complete en sportieve Launch edition Advanced. Eind juli breidt Audi de Q4 Sportback-range uit met de 40 e-tron, met een range van ruim 500 kilometer. Eind september arriveren de eerste Sportbacks bij de dealers.

De Audi Q4 Sportback e-tron combineert alle voordelen van de Q4 e-tron met een sportief en elegant coupédesign. Dé blikvanger is zijn aflopende daklijn, die uitmondt in een relatief laag geplaatste spoiler die de achterruit optisch in tweeën deelt. Behalve fraai is de lijnvoering ook functioneel: de luchtweerstandswaarde (cW) bedraagt slechts 0,26. Daarmee is de Q4 Sportback e-tron nog net iets gestroomlijnder dan de Q4 e-tron SUV.

100% praktisch, 100% connected

Net als de Q4 e-tron heeft de Sportback-versie een gedigitaliseerd interieur met een slim bedieningsconcept én alle voordelen van 100% connectiviteit. Daarbij is het interieur opvallend ruim, licht en comfortabel en meet de bagageruimte 535-1.460 liter.

Audi Q4 Sportback start als 35 e-tron en 50 e-tron quattro

De Audi Q4 Sportback 35 e-tron beschikt over een 125 kW/170 pk sterke elektromotor in combinatie met een 52 kWh-accupakket. De Q4 Sportback 50 e-tron quattro heeft een accupakket met een capaciteit van 77 kWh. Ook heeft hij op elke as een eigen elektromotor en daarmee quattro vierwielaandrijving. Het systeemvermogen van liefst 220 kW/299 pk vertaalt zich onder meer in een acceleratie van 0-100 km/u in slechts 6,2 seconden. Afhankelijk van het gekozen accupakket en de aandrijflijn heeft de Q4 Sportback e-tron een maximale actieradius van meer dan 500 kilometer. Alle modellen zijn geschikt voor snelladen (110 of 125 kW).

Altijd luxe: aantrekkelijke Launch editions

De Audi Q4 Sportback 35 en 40 e-tron zijn er in vier luxe Launch editions (Launch edition, Launch edition Advanced, Launch edition Advanced Plus en Launch edition S Competition). Als Q4 Sportback 50 e-tron quattro krijgt hij standaard de Launch edition Advanced-uitrusting mee.

Nu te bestellen

De Audi Q4 Sportback 35 e-tron Launch edition staat vanaf eind september bij de Nederlandse dealers en is nu te configureren en te bestellen vanaf € 50.345*. Prijzen van de Q4 Sportback 50 e-tron quattro (Launch edition Advanced) beginnen bij € 66.865*. Vanaf eind juli is ook de Audi Q4 Sportback 40 e-tron te bestellen in combinatie met een 77 kWh accupakket, vanaf € 54.865*. Zakelijke rijders betalen slechts 12% bijtelling over de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs.