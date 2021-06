Yes je kan nu ook de Q4 e-tron Sportback samenstellen en kopen natuurlijk.

Hij is nu te bestellen in de 35 en 50 quattro uitvoering en volgende maand wordt de 40 uitvoering toegevoegd.

Zoek je ipv van een SUV model iets sportievere lijnen neem dan de Q4 Sportback.

De levering zal van dit model pas rond oktober zijn. Dus dan heb je gelukkig dit jaar nog de lagere bijtelling.

Stel hier jouw Q4 e-tron Sportback samen.