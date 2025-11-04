ABT Audi SQ5

Een mooie upgrade voor je nieuwe Audi Q5 (SQ5) van ABT.

Helaas is de SQ5 niet in het assortiment in Nederland. Maar deze mooie Q5, SQ5 genaamd met de dikke 6 cylinder motor met 367 PK 550Nm geeft ABT deze een kuurtje naar 440 PK 600Nm.

Uiteraad kan je jouw e-hybrid wel voorzien van deze delen;

Voor spoiler

Achter bumper spoiler

Dak spoiler

Maar ook andere uitlaat en verlaging set met 45 mm.

En natuurlijk ook prachtige nieuwe 22 inch Sport EVO velgen maken hem lekker dik.

