Nieuwe Porsche Cayenne vertrouwt op de expertise van een Formule E wereldkampioen

Met de introductie van de nieuwe Cayenne brengt Porsche niet alleen een nieuwe, volledig elektrische modelserie op de markt. Ook vertaalt Porsche een brok autosporttechnologie door naar de serieproductie. Talrijke innovaties in de nieuwe Cayenne zijn rechtstreeks gebaseerd op ontwikkelingen uit de Formule E, waar Porsche de regerend wereldkampioen is in het kampioenschap voor zowel de teams als de constructeurs. Met de nieuwe Cayenne laat Porsche zien dat de weg naar elektrische mobiliteit in Zuffenhausen niet begint op de tekentafel, maar op het circuit.

De nieuwe Porsche Cayenne profiteert nadrukkelijk van de ervaringen die het merk heeft opgedaan in de Formule E. Een deel van de technologie in de volledig elektrische SUV is afkomstig van de Porsche 99X Electric en zet de standaard op het gebied van efficiëntie en prestaties. Beide auto’s maken onder andere gebruik van directe oliekoeling van de elektromotor en hebben een recuperatievermogen tot 600 kW.

“De Formule E is ons ontwikkelingslaboratorium voor de elektromobiliteit van morgen. Hier doen we waardevolle inzichten op voor onze sportwagens voor de openbare weg”, verklaart Dr. Michael Steiner, lid van de Raad van Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling. “De nieuwe Cayenne onderstreept hoe snel zo’n technologieoverdracht bij Porsche plaatsvindt en hoe relevant onze betrokkenheid bij de elektrische raceklasse is voor onze serieproductiemodellen.”

“In de Formule E betekent efficiëntie het verschil tussen een overwinning en een nederlaag. Dit principe heeft ook de nieuwe Cayenne gevormd”, aldus Florian Modlinger, de teambaas van het fabrieksteam van Porsche in de Formule E. “Bij efficiëntie gaat het niet alleen om de auto’s zelf; de ‘agile’ manier van werken die zich in de autosport heeft bewezen, kan ook helpen om de ontwikkelingstijden te verkorten en de overdracht van technologie te versnellen.”

De twee leidinggevenden zitten dicht bij elkaar in Weissach. Dit bevordert de uitwisseling van kennis tussen projecten. Wat op het circuit wordt getest, inspireert wat in de serieproductie gebeurt, en andersom. Want de racewagen leert soms ook van de straatversie. Opladen is waarschijnlijk het meest opvallende gebied voor technologieoverdracht; de aansluitingen en stekkers van de 99X raceauto en de elektrische sportwagens van Porsche zijn volledig gelijk. De onderliggende CCS-technologie (Combined Charging System) is niet alleen de standaard op de openbare weg, maar ook in de Formule E.

Directe koeling voor maximale efficiëntie

Een goed voorbeeld van de overdracht van technologie van de autosport naar de serieproductiemodellen van Porsche is directe oliekoeling. Hierbij worden alle stroomvoerende onderdelen van het elektrische aandrijfsysteem rechtstreeks gekoeld door een speciaal ontwikkelde vloeistof, wat de efficiëntie en langdurige, continue prestaties aanzienlijk verbetert. Porsche gebruikt deze innovatieve technologie al sinds de start van het project in de Formule E, nu wordt de technologie in serieproductie genomen en gebruikt in de achterste motor van de nieuwe Cayenne.

Waar bij conventionele elektromotoren de koelvloeistof door een mantel buiten de stator stroomt, vloeit de koelvloeistof bij directe koeling via statorgroeven rechtstreeks langs de koperen geleiders. Hierdoor wordt de warmte direct weggevoerd van de plek waar ze wordt gegenereerd. Om dezelfde efficiëntie en prestatiewaarden te bereiken, zou een motor die wordt gekoeld door een watermantel ongeveer 1,5 keer zo groot moeten zijn. Dankzij de directe koeling was het mogelijk om voor de nieuwe Cayenne een ontwerp te kiezen dat een rendement tot 98 procent mogelijk maakt. De competitievariant in de 99X bereikt zelfs een nog hogere waarde.

Extreem hoog recuperatievermogen tot 600 kW

Recuperatie verhoogt de efficiëntie van beide auto’s aanzienlijk. De energie die tijdens het remmen wordt teruggewonnen, gaat naar de accu en kan vervolgens weer worden gebruikt voor de aandrijving. Meer recuperatie maakt dus een groter bereik en uiteindelijk kleinere accu’s mogelijk, de sleutel tot betere prestaties voor zowel sport- als racewagens. In de Formule E is de hoeveelheid beschikbare energie bewust beperkt: de 99X Electric mag een race beginnen met maximaal 38,5 kWh aan bruikbare energie in de accu. Als hij tijdens het remmen meer energie terugwint dan zijn concurrenten, heeft hij meer energie beschikbaar om sneller naar de finish te rijden.

“De uitdaging van het terugwinnen van energie is zeer complex”, licht Modlinger toe. “Bij het remmen willen we zoveel mogelijk energie terugwinnen en tegelijkertijd zo snel mogelijk afremmen. Op de openbare weg is het ook een kwestie van rijveiligheid. Om dit alles samen te brengen zijn er tijdens het remmen allerlei softwarefuncties actief, wat een enorme hoeveelheid potentiële kennisoverdracht biedt.”

In de nieuwe Cayenne is afhankelijk van de snelheid, de temperatuur en de laadtoestand van de accu tot 600 kW aan recuperatievermogen mogelijk. Dit betekent dat de SUV dezelfde piekwaarde bereikt als de 99X Electric. Ook in de Cayenne blijft de krachtige recuperatie actief tijdens dynamisch rijden. In alledaagse rijsituaties verloopt ongeveer 97 procent van alle remmanoeuvres puur elektrisch, zonder dat er mechanische schijfremmen nodig zijn om te assisteren. Afhankelijk van de rijmanoeuvre kan de recuperatie aanhouden tot de auto tot stilstand komt. Alleen wanneer de vertraging de recuperatiegrens overschrijdt, grijpen de frictieremmen op de voor- en achteras onmerkbaar voor de bestuurder in. Waarmee de Cayenne zorgt voor een perfect samenspel van efficiëntie en rijcomfort.

Snellaad-pitstops

Sinds vorig seizoen staat de Formule E met ‘Pit Boosts’ snellaad-pitstops toe. Een lading van 30 seconden bij een laadcapaciteit van 600 kW geeft het batterijpakket van de 99X Electric een energieboost van 10 procent. De nieuwe Cayenne is eveneens ontworpen voor snelle pitstops; het vergt minder dan 16 minuten om het batterijpakket van 10 tot 80 procent State of Charge (SoC) op te laden.

Niet alleen in races gaat het er heet aan toe. Ook in het dagelijks verkeer schommelt de temperatuur enorm. De filosofie van Porsche is dat hoge laadprestaties zelfs onder ongunstige omstandigheden over een breed SoC-bereik realiseerbaar moeten zijn. Het DC snellaadvermogen van de Cayenne bedraagt maximaal 400 kW. Snelladen is mogelijk vanaf een accutemperatuur van 15 graden Celsius. Tot een SoC van ongeveer 55 procent is het laadvermogen meer dan 350 kW. Met tien minuten snelladen bij een geschikt station kan zo meer dan 300 kilometer aan actieradius worden toegevoegd.

Bron: Porsche