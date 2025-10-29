Audi vernieuwt myAudi app met digitale AI-assistent en nieuw design

Strak design, slimme functies, gebruiksvriendelijk in de omgang

Smartphone als digitale sleutel

AI-assistent helpt met antwoorden op vragen

Audi versterkt zijn digitale ecosysteem en lanceert een vernieuwde, nog geavanceerdere versie van de myAudi app. Voorzien van een nieuw, modern design maakt de app de toegang tot Audi’s digitale diensten nog eenvoudiger. De adaptieve AI-assistent helpt voortaan bij het beantwoorden van technische vragen over de auto. Een andere handige functie is de geïntegreerde digitale sleutel. Daarmee heb je je autosleutel nu altijd op zak – op de smartphone of smartwatch – zodat de fysieke sleutel thuis kan blijven. Populaire functies als de geoptimaliseerde routeplanner bieden met de lancering van de vernieuwde versie verbeterde service en nog meer gebruiksgemak.

De vernieuwde myAudi app heeft een frisse, strakke look en verbindt voor het eerst alle touchpoints – app, auto en het internet – tot een naadloos en uniform geheel. Daarbij vertrouwt de myAudi app als primeur nu ook op kunstmatige intelligentie. De geïntegreerde AI-assistent, die wordt aangestuurd door ChatGPT en mede is ontwikkeld door CARIAD (de software-tak van de Volkswagen Groep) en Audi, helpt bij het beantwoorden van vragen op basis van de gebruikershandleiding in het MMI-systeem. Een nieuwe shop-functie biedt nu productuitbreidingen – met zowel digitale diensten als fysieke features – die zijn afgestemd op het specifieke automodel.

Vertrouwde functies nu slimmer en gebruiksvriendelijker

Naast nieuwe mogelijkheden blijft de app toegang bieden tot veel vertrouwde tools, zoals de digitale sleutel. Hiermee kunnen gebruikers de auto direct vanaf hun smartphone of smartwatch vergrendelen, ontgrendelen en zelfs starten. De fysieke autosleutel kan daarbij gewoon thuis blijven.

Een andere feature is dat de app een slimme metgezel wordt voor bestuurders van elektrische Audi-modellen. Gebruikers kunnen er namelijk laadschema’s, Plug & Charge-functionaliteit en weergave van de actieradius mee beheren. Ook ondersteunt de app batterijconditionering voor geselecteerde Audi-modellen. Met de verbeterde routeplanner hebben gebruikers nog gemakkelijker toegang tot hun laadstationgegevens en kunnen ze laadstops vanuit de luie stoel plannen. Met slechts een paar klikken kan een geplande route vervolgens direct naar de auto worden gestuurd.

Vernieuwde myAudi app nu te downloaden

De verbeterde myAudi app fungeert als toegangspoort tot de digitale wereld van Audi. Hij wordt voortdurend doorontwikkeld en verder uitgebreid met nieuwe functies. Met de myAudi app wil Audi digitale mobiliteit voor Audi-klanten zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk maken. De vernieuwde app is nu te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store .

Bron: Audi